HOME SPORTS NETTING

Sekjen PBSI Kaget Ditarget 2 Medali Emas di SEA Games 2025 oleh Kemenpora RI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |20:38 WIB
Sekjen PBSI Kaget Ditarget 2 Medali Emas di SEA Games 2025 oleh Kemenpora RI
Sekretaris Jendral PBSI Ricky Soebagja kaget mendengar target 2 medali emas di SEA Games 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jendral PBSI (Sekjen PBSI), Ricky Soebagja, merespons target 2 medali emas yang dicanangkan Kemenpora RI di SEA Games 2025. Ia cukup kaget dengan fakta tersebut.

Betapa tidak, target itu turun dari edisi sebelumnya yakni SEA Games 2023. Ketika itu, tim bulu tangkis Indonesia bisa membawa pulang lima medali emas ke Tanah Air dari Kamboja.

1. Bertanya-tanya

SEA Games 2025. (Foto: Laman resmi seagames2025)

Terkait target tersebut, Ricky pun bertanya-tanya. Ia kebingungan sektor mana yang diharapkan bisa mendulang medali emas.

"Menpora (targetkan) dua emas bulu tangkis? Mana, sektor mana?" jawab Ricky saat dimintai tanggapan, Kamis (27/11/2025).

Pria asal Jawa Barat itu mengatakan PBSI tetap optimistis menatap peluang skuad bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. Walau begitu, Ricky menyadari tuan rumah Thailand hingga Malaysia menurunkan skuad terbaiknya. 

"Malaysia, Thailand kan juga ini ya tim, mainnya juga. Kami berharap sektor-sektor ganda, juga di beregu ini juga potensi. Mudah-mudahan ya target dari Menpora dua bisa tercapai lah," kata Ricky.

 

