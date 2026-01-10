Jonatan Christie Kalahkan Kunlavut Vitidsarn di Semifinal Malaysia Open 2026?

JONATAN Christie mengalahkan Kunlavut Vitidsarn di semifinal Malaysia Open 2026? Sesuai jadwal, Jonatan Christie akan menghadapi Kunlavut Vitidsarn di semifinal Malaysia Open 2026 yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur Malaysia pada Sabtu (10/1/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

1. Peluang Jonatan Christie Kalahkan Kunlavut Vitidsarn

Ada dua alasan kenapa Jonatan Christie berpeluang mengalahkan Kunlavut Vitidsarn. Modal pertama adalah rekor pertemuan.

Jonatan Christie siap tempur di semifinal Malaysia Open 2026. (Foto: PBSI)

Dari 14 pertemuan melawan Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie dominan dengan raihan delapan menang dan enam kalah. Faktor lainnya adalah kondisi fisik.

Jonatan Christie hanya menjalani pertandingan dua set melawan Kodai Naraoka di perempatfinal Malaysia Open 2026. Sementara Kunlavut Vitidsarn butuh tiga set untuk menumbangkan Alex Lainer (Prancis) di perempatfinal Malaysia Open 2026.

2. Modal Juara Malaysia Open 2026

Sepanjang berkarier sebagai pebulu tangkis, Jonatan Christie baru sekali memenangkan gelar di level super 1000. Kepastian itu didapat setelah Jonatan Christie menang atas Anthony Ginting di final All England 2024.

Sebelum menjadi juara All England 2024, Jonatan Christie mengalahkan Kunlavut Vitidsarn di 16 besar dengan skor 21-19, 18-21 dan 21-13. Kemenangan atas Kunlavut Vitidsarn yang meningkatkan mental Jonatan Christie untuk menjalani laga-laga ke depan.