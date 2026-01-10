Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Kalahkan Kunlavut Vitidsarn di Semifinal Malaysia Open 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |07:57 WIB
Jonatan Christie Kalahkan Kunlavut Vitidsarn di Semifinal Malaysia Open 2026?
Jonatan Christie berpotensi menang atas Kunlavut Vitidsarn di semifinal Malaysia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie mengalahkan Kunlavut Vitidsarn di semifinal Malaysia Open 2026? Sesuai jadwal, Jonatan Christie akan menghadapi Kunlavut Vitidsarn di semifinal Malaysia Open 2026 yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur Malaysia pada Sabtu (10/1/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

1. Peluang Jonatan Christie Kalahkan Kunlavut Vitidsarn

Ada dua alasan kenapa Jonatan Christie berpeluang mengalahkan Kunlavut Vitidsarn. Modal pertama adalah rekor pertemuan.

Jonatan Christie siap tempur di semifinal Malaysia Open 2026. (Foto: PBSI)
Jonatan Christie siap tempur di semifinal Malaysia Open 2026. (Foto: PBSI)

Dari 14 pertemuan melawan Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie dominan dengan raihan delapan menang dan enam kalah. Faktor lainnya adalah kondisi fisik.

Jonatan Christie hanya menjalani pertandingan dua set melawan Kodai Naraoka di perempatfinal Malaysia Open 2026. Sementara Kunlavut Vitidsarn butuh tiga set untuk menumbangkan Alex Lainer (Prancis) di perempatfinal Malaysia Open 2026.

2. Modal Juara Malaysia Open 2026

Sepanjang berkarier sebagai pebulu tangkis, Jonatan Christie baru sekali memenangkan gelar di level super 1000. Kepastian itu didapat setelah Jonatan Christie menang atas Anthony Ginting di final All England 2024.

Sebelum menjadi juara All England 2024, Jonatan Christie mengalahkan Kunlavut Vitidsarn di 16 besar dengan skor 21-19, 18-21 dan 21-13. Kemenangan atas Kunlavut Vitidsarn yang meningkatkan mental Jonatan Christie untuk menjalani laga-laga ke depan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194553/jadwal_siaran_langsung_semifinal_malaysia_open_2026_pbsi-q3P4_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal Malaysia Open 2026: Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194507/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-q0hr_large.jpg
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Singkirkan Unggulan India, Fajar/Fikri Segel Tiket Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194485/jonatan_christie-IkP7_large.jpg
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Pulangkan Kodai Naraoka, Jonatan Christie ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194468/putri_kusuma_wardani-PkTC_large.jpg
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Langkah Putri KW Dihentikan Wang Zhi Yi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194411/ana_dan_trias_rontok_di_perempatfinal_malaysia_open_2026_inabadminton-XFrI_large.jpg
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Kena Comeback, Ana/Trias Tumbang di Tangan Baek Ha Na/Lee So Hee!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194257/febriana_dwipuji_bersama_meilysa_trias-yVDm_large.jpg
Singkirkan Jagoan Tuan Rumah di Malaysia Open 2026, Febriana/Meilysa Tuntaskan Dendam Final SEA Games
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement