HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Bergelut Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |04:54 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Bergelut Lawan <i>Homesick</i> saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
Simak kisah pebulu tangkis supercantik Huang Yaqiong yang harus berjuang menghadapi homesick (Foto: Instagram/@hyq28)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis supercantik Huang Yaqiong menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah bergelut melawan homesick saat kecil hingga akhirnya pensiun di puncak karier.

Yaqiong merupakan salah satu pebulu tangkis kenamaan China. Duetnya dengan Zheng Siwei sukses menghadirkan sejumlah prestasi termasuk medali emas Olimpiade Paris 2024 dan gelar juara dunia.

1. Dilanda Homesick

Huang Yaqiong dan Sapsiree Taeratanachai

Siapa sangka, di masa kecilnya, Yaqiong dilanda homesick. Perjuangan berat itu dialaminya saat masuk asrama untuk berlatih bulu tangkis di tim provinsi Zhejiang.

Ketika itu, Yaqiong mengaku ingin sering pulang. Ia tidak kuat untuk berada berjauhan dengan kedua orangtua dan keluarganya. Bahkan, momen yang paling dinantinya selama di asrama adalah waktu untuk menelefon.

Percakapan itu dimanfaatkan oleh Yaqiong untuk mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku sempat memberi tahu keluarga tidak mau lagi berlatih. Sebab, pebulu tangkis kelahiran 28 Februari 1994 itu sering kalah.

2. Dukungan Keluarga

Untungnya, dukungan keluarga disertai tekad yang kuat tak membuatnya menyerah. Yaqiong berlatih dan berjuang dengan gigih hingga berhasil melalui masa-masa sulit tersebut.

Kariernya perlahan membaik hingga sukses menjadi juara Asia pada 2017. Setahun kemudian, ia menyabet medali emas Asian Games 2018 saat berpasangan dengan Zheng Siwei.

 

Halaman:
1 2
