HOME SPORTS BASKET

Timnas Basket Putra Indonesia Tak Khawatir Hadapi Jadwal Padat di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |06:40 WIB
Timnas Basket Putra Indonesia Tak Khawatir Hadapi Jadwal Padat di SEA Games 2025
Timnas Basket Indonesia tidak masalah hadapi jadwal padat di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Basket Putra Indonesia akan menghadapi jadwal padat di SEA Games 2025. Namun, manajer tim Rivaldo Tandra Pangesthio tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Timnas Basket Putra Indonesia berada satu pool dengan Myanmar, Singapura, dan tuan rumah Thailand. Pertandingan akan dimainkan pada 13-15 Desember 2025.

1. Tantangan Besar

Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)

Rivaldo mengatakan jadwal padat memang menjadi sebuah tantangan buat timnya. Akan tetapi, ia menilai itu bukan menjadi sebuah persoalan besar dan Timnas Basket Putra Indonesia.

“Setelah melihat dan mempelajari jadwal pertandingan SEA Games 2025 yang telah dirilis, kami sebagai manajemen Tim Nasional merasa tim berada dalam kondisi siap untuk menghadapi format dan intensitas kompetisi yang ditetapkan,” kata Rivaldo, dilansir dari laman Indonesia Basketball, Rabu (26/11/2025).

2. Digelar 13-15 Desember 2025

Timnas Basket Putra Indonesia akan memulai perjuangan dengan Myanmar di Nimibutr Stadium, Thailand, 13 Desember 2025 pukul 14.00 WIB. Di laga kedua, mereka berjumpa Thailand, 14 Desember 2025 pukul 19.00 WIB.

Singapura akan menjadi lawan penutup Timnas Putra Senior di fase pool. Pertandingan akan berlangsung pada 15 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

Rivaldo mengatakan jadwal padat ini tidak akan menyurutkan tekad Timnas Basket Putra Indonesia untuk mencetak hasil terbaik. Ia menegaskan situasi ini sudah diprediksi sebelumnya.

 

