SPORT LAIN

Jelang SEA Games 2025, Marlando Sihombing Siap Tambil Habis-habisan di Kejurnas POBSI 2025

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |13:41 WIB
Jelang SEA Games 2025, Marlando Sihombing Siap Tambil Habis-habisan di Kejurnas POBSI 2025
Marlando Sihombing siap tampil habis-habisan di Kejurnas POBSI 2025. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
A
A
A

PEBILIAR Nasional, Marlando Sihombing, menjadikan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) POBSI 2025 sebagai momentum penting mematangkan persiapan menuju SEA Games 2025. Ia mengungkap, ajang yang dibuka pada Senin (24/11/2025) ini menjadi ajang evaluasi performa sebelum turun di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara yang akan berlangsung pada 9-20 Desember 2025.

‎"Untuk momen Kejurnas ini sangat penting sebagai wadah dan lompatan menuju SEA Games. Jadi Kejurnas ini saya jadikan ajang uji tanding agar nanti bisa dievaluasi lagi untuk persiapan SEA Games," kata Marlando saat ditemui Okezone pada Senin (24/11/2025). 

‎1. Persiapan Sempat Terganggu

Marlando Sihombing akan mewakili Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: PSSI)
Marlando Sihombing akan mewakili Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: PSSI)

Marlando menegaskan Kejurnas bukan hanya sekadar kompetisi rutin, namun juga bagian dari strategi menyiapkan diri. Meski demikian, Marlando juga sempat mengalami tantangan sebelum mengikuti Kejurnas 2025 ini.

‎‎Ia mengaku sempat absen latihan selama satu minggu karena harus pulang menjenguk istrinya yang baru melahirkan. Kondisi ini membuatnya kehilangan sedikit ritme latihan.

‎Namun, absen selama satu minggu latihan tidak mengurangi kepercayaan dirinya. Sebab, Marlando telah menjalani latihan intensif selama tiga bulan sebelumnya. Ia optimis dan yakin teknik dan staminanya tetap terjaga berkat latihan tersebut. 

‎"Tapi, saya tetap optimis, karena sebelumnya kita sudah banyak latihan, ada tiga bulan kemarin. Saya merasa cukup dan optimis bisa meraih medali emas nantinya," ujar Marlando.

 

Telusuri berita Sport lainnya
