Jadwal Padat, Ini Persiapan Putri KW Mentas di SEA Games dan BWF World Tour Finals 2025

TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, sadar bahwa dirinya dinanti jadwal padat jelang akhir tahun 2025. Dia akan tampil di SEA Games 2025 dan BWF World Tour Finals 2025.

Jelang mentas di ajang tersebut, Putri KW pun beberkan persiapannya. Meskipun, dirinya kini juga tengah berlaga di Australia Open 2025.

1. Jadwal Padat

Ya, Putri KW akan turut mewakil tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. Lantaran tak mengirim Gregoria Mariska Tunjung, Putri akan jadi andalan tim Merah Putih.

Pertandingan di cabang olahraga bulu tangkis SEA Games 2025 akan digelar pada 7 hingga 14 Desember 2025. Karena itu, persiapan pastinya akan dilakukan Putri usai mentas di Australia Open 2025.

Usai SEA Games 2025, Putri KW akan bersiap tampil di BWF World Tour Finals 2025. Dia jadi salah satu wakil Tanah Air yang dipastikan lolos ke ajang tersebut.

Selain Putri KW, ada dua wakil yang sudah dipastikan lolos. Mereka adalah Jonatan Christie dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.