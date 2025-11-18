Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |09:55 WIB
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI
Winny Oktavina Kandow resmi menikah. (Foto: Instagram Winny Oktavina Kandow)
A
A
A

PEBULU tangkis supercantik Indonesia, Winny Oktavina Kandow, resmi lepas masa lajang. Dia dipinang eks pelatnas PBSI, yakni Zachariah Josiahno Sumanti.

Kabar bahagia itu terlihat dalam unggahan di akun Instagram Winny pada Minggu 16 Oktober 2025. Winny dan Zachariah pun banjir ucapan selamat.

Winny Oktavina Kandow

1. Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang

Winny dan Zachariah memang diketahui sudah menjalin asmara cukup lama. Potret kebersamaan mereka pun dapat terlihat di akun Instagram keduanya.

Kini, dua pemain eks pelatnas PBSI itu pun resmi mengikat janji suci. Dalam unggahannya di Instagram, Winny tampak begitu cantik dalam balutan dress panjang bekerlir putih. Dia mengenakan pakaian serba putih, hingga ke sepatu.

Sementara itu, Zachariah tampil gagah dengan balutan setelan jas abu-abu. Keduanya berpose romantic usai mengikat janji suci.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement