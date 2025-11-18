Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI

PEBULU tangkis supercantik Indonesia, Winny Oktavina Kandow, resmi lepas masa lajang. Dia dipinang eks pelatnas PBSI, yakni Zachariah Josiahno Sumanti.

Kabar bahagia itu terlihat dalam unggahan di akun Instagram Winny pada Minggu 16 Oktober 2025. Winny dan Zachariah pun banjir ucapan selamat.

1. Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang

Winny dan Zachariah memang diketahui sudah menjalin asmara cukup lama. Potret kebersamaan mereka pun dapat terlihat di akun Instagram keduanya.

Kini, dua pemain eks pelatnas PBSI itu pun resmi mengikat janji suci. Dalam unggahannya di Instagram, Winny tampak begitu cantik dalam balutan dress panjang bekerlir putih. Dia mengenakan pakaian serba putih, hingga ke sepatu.

Sementara itu, Zachariah tampil gagah dengan balutan setelan jas abu-abu. Keduanya berpose romantic usai mengikat janji suci.