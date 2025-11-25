Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kontingen SEA Games 2025 Berangkat Awal Desember, Tanggal Pelepasan Menunggu Konfirmasi Presiden Prabowo

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |21:01 WIB
Kontingen SEA Games 2025 Berangkat Awal Desember, Tanggal Pelepasan Menunggu Konfirmasi Presiden Prabowo
Menpora Erick Thohir. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengumumkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand rencananya akan dilepas secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Meskipun tim Merah Putih dijadwalkan berangkat pada awal bulan Desember, Menpora menyatakan bahwa tanggal pasti pelepasan masih menunggu kesediaan dari Presiden.

1. Pelepasan Kontingen Diperkirakan Awal Desember

Erick Thohir menjelaskan bahwa Kemenpora telah secara resmi meminta waktu kepada Presiden Prabowo untuk memimpin seremoni pelepasan atlet Indonesia yang akan berjuang di SEA Games 2025. Namun, tanggal pastinya belum bisa dipastikan saat ini.

“Kalau (Kontingen Indonesia) SEA Games kami sudah minta waktu ke pak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Erick kepada wartawan di kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Erick menambahkan, tanggal pelepasan Kontingen Indonesia diperkirakan akan jatuh antara tanggal 3, 4, atau 5 Desember 2025.

"Mungkin tanggal 3, 4, 5 (Desember) lah kira-kira. Masih kami tunggu kepastiannya,” sambungnya.

Sesuai jadwal, SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand dari tanggal 9 hingga 20 Desember. Namun, beberapa cabang olahraga (cabor) seperti bulutangkis, sepak bola, dan kriket akan memulai pertandingan mereka lebih awal.

Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)
Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)

Karena itu, cabor-cabor ini akan bertolak lebih dini ke Thailand, seperti Timnas Indonesia U-22 yang rencananya berangkat pada Jumat (28/11) mendatang.

 

