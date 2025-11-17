Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Tarik Gregoria Mariska dari Australia Open 2025, Ini Alasannya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |18:02 WIB
PBSI Tarik Gregoria Mariska dari Australia Open 2025, Ini Alasannya!
PBSI memutuskan menarik Gregoria Mariska dari ajang Australia Open 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

PBSI memutuskan menarik Gregoria Mariska Tunjung dari ajang Australia Open 2025. Kepala pelatih tunggal putri, Imam Tohari mengatakan, sang pemain mengalami masalah dengan kebugaran.

Gregoria awalnya masuk dalam daftar pemain untuk Australia Open 2025. Turnamen itu akan berlangsung di State Sports Centre, Sydney, Australia pada 18 - 23 November 2025.

1. Kurang Bugar              

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

Namun, kondisi Gregoria kurang bugar usai berjuang di Kumamoto Masters pada 11 - 16 November 2025. Alhasil, PBSI tak mau ambil risiko.

"Gregoria Mariska Tunjung terpaksa ditarik dari keikutsertaannya di Australia Open 2025 setelah melihat kondisi fisik selepas final Kumamoto Masters 2025," kata Imam dilansir dari rilis resmi PBSI, Senin (17/11/2025). 

Lebih lanjut, Imam menuturkan Gregoria membutuhkan masa recovery yang lebih panjang. Perjalanan jauh dari Jepang ke Australia dinilai akan berisiko.

"Dari hasil pemantauan dan penilaian, Gregoria masih memerlukan recovery lebih panjang untuk kembali turun bertanding,” papar Imam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184676/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-JRu6_large.png
Jafar/Felisha Bertekad Raih Gelar Juara di Australian Open 2025 Setelah Lolos ke Babak 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184612/putri_kusuma_wardani-bhul_large.jpg
2 Kunci Sukses Putri KW Menang Mudah atas Tunggal Putri Taiwan di Babak Pertama Australia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184580/jonatan_christie-REGo_large.jpg
Hasil Australian Open 2025: Jonatan Christie Langsung Kandas di Babak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184507/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-RkHP_large.jpg
Hasil Australia Open 2025: Jafar/Felisha Tembus 16 Besar Usai Pulangkan Wakil Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184487/hasil_australia_open_2025_super_500_yang_melibatkan_dua_wakil_indonesia_sudah_diketahui-RVCk_large.jpg
Hasil Australia Open 2025: Apriyani/Fadia dan Putri KW Kompak Melaju ke 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184453/yohanes_saut_marcellyno_harus_kandas_di_babak_32_besar_australia_open_2025_super_500-hXdL_large.jpg
Hasil Australia Open 2025: Kandas, Yohanes Saut Batal Tantang Alwi Farhan di 16 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement