Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2025 Jadi Musim Tersial, Jorge Martin Pastikan Enggan Terpuruk!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |02:01 WIB
MotoGP 2025 Jadi Musim Tersial, Jorge Martin Pastikan Enggan Terpuruk!
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
A
A
A

PEMBALAP Tim Aprili Racing, Jorge Martin secara blak-blakan menyebut musim MotoGP 2025 yang ia jalani sebagai tahun yang buruk akibat terus-menerus dilanda cedera. Namun, Martin menegaskan bahwa musim yang penuh kemalangan ini tidak akan mendefinisikan seluruh kariernya.

Kontras dengan pencapaian puncaknya saat meraih gelar juara dunia MotoGO 2024 bersama Pramac Ducati, musim 2025 menjadi masa sulit baginya setelah beralih ke tim Aprilia.

1. Rentetan Cedera Berat

Martin memulai MotoGP 2025 dengan tantangan berat, di mana ia harus melewatkan tiga putaran pembuka karena dua cedera besar yang ia derita. Saat mencoba kembali di seri Qatar, ia kembali mengalami kecelakaan parah yang membuatnya absen lagi hingga menjelang jeda musim panas.

Martin kemudian kembali untuk kali kedua di MotoGP Republik Ceko 2025, dan mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beradaptasi dengan motor Aprilia RS-GP di putaran-putaran berikutnya. Ia sempat mencetak hasil terbaik musim itu di ser Hungaria, finis di posisi keempat, yang mengisyaratkan hasil yang lebih baik di seri-seri penutup.

Sayangnya, kemalangan kembali menghantam. Ia mengalami patah bahu yang cukup rumit akibat kecelakaan di awal balapan sprint race MotoGP Jepang 2025, yang memaksanya menepi hingga balapan pamungkas di Valencia.

2. Belajar Lebih Banyak dari Kegagalan

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

Martin merefleksikan musim pertahanannya yang penuh kesialan ini dengan pandangan yang mengejutkan. Ia mengakui bahwa justru dari musim yang buruk ini ia mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga dibandingkan saat ia dinobatkan sebagai juara dunia pada 2024.

“Saya belajar sangat sedikit dari tahun lalu—tahun di mana saya dinobatkan sebagai juara. Dari tahun ini, saya justru belajar jauh lebih banyak,” ungkap Martin, mengutip dari Crash, Rabu (26/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185764/alex_marquez-70fa_large.jpg
Kisah Lucu di Balik Kemenangan Perdana Alex Marquez di MotoGP, Sempat Bikin Panik Krunya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185760/marc_marquez-5zP9_large.jpg
Alex Barros Ungkap Penyebab Marc Marquez Layak Disebut Gabungan Kualitas Pele dan Lionel Messi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185790/motogp_2025-7xt4_large.jpg
Gara-Gara F1 GP Las Vegas 2025, Dorna Sport Mau Bikin Balapan MotoGP di Jalan Raya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185835/jorge_lorenzo-cExJ_large.jpg
Kisah Miris Jorge Lorenzo, Juara Dunia MotoGP yang Pensiun Dini karena Cedera Tulang Belakang hingga Nyaris Lumpuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185806/marc_marquez-Sq1G_large.jpg
4 Juara Sprint Race MotoGP 2025 Terbanyak, Nomor 1 Marc Marquez Borong 15 Kemenangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185736/jorge_martin_mengalami_keterpurukan_pada_motogp_2025_setelah_menyandang_status_juara_dunia-Q1zi_large.jpg
Terpuruk Usai Juara Dunia, Jorge Martin Siap Bangkit di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement