5 Juara Dunia MotoGP yang Terpaksa Pensiun Karena Cedera, Nomor 1 Rekan Setim Marc Marquez!

Berikut lima juara dunia MotoGP yang terpaksa pensiun karena cedera (Foto: X/@HRC_MotoGP)

BERIKUT lima juara dunia MotoGP yang terpaksa pensiun karena cedera. Salah satunya adalah rekan setim Marc Marquez di MotoGP 2019.

Cedera memang tidak bisa dipisahkan dari hidup atlet apalagi pembalap. Bisa dibilang, mereka selalu bertaruh nyawa dan kondisi fisik saban mengaspal.

Bahkan, lima juara dunia MotoGP ini terpaksa pensiun lebih cepat karena cedera. Ada yang lumpuh tapi juga ada yang buru-buru gantung helm sebelum lebih parah. Siapa saja mereka?

1. Jorge Lorenzo

Juara dunia MotoGP tiga kali ini gantung helm pada penghujung MotoGP 2019. Cedera punggung parah yang dideritanya pada tes di Sirkuit TT Assen, Belanda, membuat Lorenzo terancam lumpuh seumur hidup.

Padahal, ketika itu, Por Fuera baru beberapa bulan membela Repsol Honda dan menjadi rekan setim Marquez. Lorenzo harus pensiun di usia baru 32 tahun.

2. Mick Doohan

Juara dunia MotoGP lima kali ini bahkan nyaris diamputasi karena cedera. Doohan pernah mengalami patah tulang yang parah pada 1992, sebelum sempat jadi juara dunia.

Untung, kondisinya makin membaik. Doohan bisa jadi juara dunia lima kali secara beruntun. Pria asal Australia ini kembali cedera parah pada 1999 dan memutuskan pensiun di akhir musim pada usia 34 tahun.

3. Kevin Schwantz

Juara dunia MotoGP satu kali pada 1993 ini dibekap banyak cedera sepanjang kariernya. Yang paling parah, Schwantz mengalami cedera di pergelangan tangan yang membuat performanya menurun.

Lantaran tidak lagi kompetitif, pembalap asal Amerika Serikat (AS) ini gantung helm pada 1995. Schwantz mengakhiri kariernya di usia 31 tahun.