Terpuruk Usai Juara Dunia, Jorge Martin Siap Bangkit di MotoGP 2026

Jorge Martin mengalami keterpurukan pada MotoGP 2025 setelah menyandang status juara dunia (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

JORGE Martin mengalami keterpurukan pada MotoGP 2025 setelah menyandang status juara dunia. Untuk itu, pembalap tim Aprilia Racing tersebut bertekad bangkit pada MotoGP 2026.

Martin menghabiskan setengah musim awal dengan cedera parah. Setelah comeback, Martinator harus kembali absen dalam empat dari lima seri terakhir MotoGP 2025.

1. Tanpa Kemenangan

Alhasil, Martin terpuruk karena hanya menempati posisi ke-21 dengan 34 poin dan tanpa kemenangan serta podium. MotoGP 2025 diakuinya sangat berat.

"Tahun ini benar-benar sangat, sangat, sangat sulit," kata Martin, mengutip dari Motosan, Selasa (25/11/2025).

Pria asal Spanyol itu mengaku sangat antusias menatap MotoGP 2026 karena ingin bangkit. Ia sudah belajar banyak dari momen-momen buruk yang dialami sepanjang musim lalu.

"Tapi yang terpenting adalah selalu bangkit, belajar dari momen terburuk. Sebab, setidaknya jika Anda mengalami situasi buruk ini, Anda belajar sesuatu, itulah yang terpenting," kata Martin.