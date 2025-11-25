4 Juara Sprint Race MotoGP 2025 Terbanyak, Nomor 1 Marc Marquez Borong 15 Kemenangan!

EMPAT juara sprint race MotoGP 2025 terbanyak menarik diulas. Salah satunya ada Marc Marquez yang sampai borong 15 kemenangan.

Ajang MotoGP 2025 diketahui sudah rampung digelar. Seri terakhir, MotoGP Valencia 2025 digelar pada 16 November 2025.

Sejumlah pembalap pun berkiprah manis di sepanjang MotoGP 2025. Bahkan, ada yang tampil dominan hingga borong kemenangan di sprint race. Siapa sajakah mereka?

Berikut 4 Juara Sprint Race MotoGP 2025 Terbanyak:

1. Marc Marquez (15 Kemenangan)

Salah satu juara sprint race MotoGP 2025 terbanyak adalah Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo ini bahkan sampai borong 15 kemenangan pada musim ini.

Marquez bahkan ukir sejarah dengan menang 6 kali beruntun di sprint race. Pencapaian itu diukirnya di awal musim, mulai dari seri perdana di Thailand, berlanjut ke Argentina, Amerika Serikat, Qatar, Spanyol, hingga Prancis.

Jumlah kemenangan Marquez di sprint race bisa saja bertambah andai dirinya tak absen di akhir musim MotoGP 2025. Dia diketahui tak ikut balapan di 4 seri terakhir musim ini karena cedera. Mesi begitu, Marquez tetap sukses merebut gelar juara MotoGP 2025.

2. Alex Marquez (3 Kemenangan)

Lalu, ada Alex Marquez. Adik Marc Marquez ini memang tak kalah gemilang dari sang kakak dalam arungi balapan di MotoGP 2025.

Di sprint race musim ini, Alex total bisa menang 3 kali. Kemenangan tersebut diraih pembalap Gresini Ducati itu di seri Inggris, Portugal, dan Valencia. Dia pun menyabet status runner-up musim ini.