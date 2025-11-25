Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara F1 GP Las Vegas 2025, Dorna Sport Mau Bikin Balapan MotoGP di Jalan Raya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |22:25 WIB
Gara-Gara F1 GP Las Vegas 2025, Dorna Sport Mau Bikin Balapan MotoGP di Jalan Raya!
CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, terpukau dengan balapan F1 GP Las Vegas 2025 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LAS VEGAS – CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, terpukau dengan balapan F1 GP Las Vegas 2025. Sampai-sampai, pemegang hak komersial MotoGP itu ingin menggelar balapan motor kelas premier di sirkuit jalan raya!

Ezpeleta datang langsung ke Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), akhir pekan lalu, atas undangan Liberty Media. Ia menyaksikan sendiri betapa balapan tersebut dikemas dengan sangat menarik.

1. Saham Mayoritas

Fernando Alonso (Aston Martin) melintas di Sirkuit Las Vegas Strip untuk F1 GP Las Vegas 2023 (Foto: Reuters/Gary A. Vasquez)

Seperti diketahui, Liberty Media kini memegang saham mayoritas di Dorna Sports. Hal itu memungkinkan kolaborasi antara F1 dengan MotoGP yang lebih dekat, yang ditandai dengan kehadiran Ezpeleta di Las Vegas.

Balapan di Sin City itu bikin Ezpeleta terpana. Ia mengakui F1 GP Las Vegas menjadi sebuah atraksi luar biasa. Pria asal Spanyol tersebut bahkan ingin menggelar balapan di jalan raya!

2. Syarat Utama Balapan di Sirkuit Jalan Raya

Namun, Ezpeleta mengungkap syarat utama yang tidak bisa ditawar, yakni jaminan keselamatan dan keamanan buat pembalap. Hal itu sudah jadi komitmen pihaknya sejak memegang hak komersial MotoGP pada 1992.

“Dari segi tontonan, apa yang mereka lakukan sangat luar biasa. Kami tidak memiliki masalah dengan balapan di sirkuit jalanan. Satu-satunya hal yang kami butuhkan adalah area run-off, dan di Las Vegas sulit untuk mendapatkannya," kata Ezpeleta, mengutip dari Motorsport, Selasa (25/11/2025).

 

