HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Prediksi Marc Marquez Kesulitan di MotoGP 2026: Dia Harus Melawan Usia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |21:05 WIB
Jorge Lorenzo Prediksi Marc Marquez Kesulitan di MotoGP 2026: Dia Harus Melawan Usia!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, memprediksi Marc Marquez kesulitan di MotoGP 2026. Pasalnya, Marquez harus melawan usianya sendiri.

Marc Marquez saat ini merupakan salah satu pembalap tertua yang masih aktif di ajang MotoGP. Meski begitu, pembalap berjuluk The Baby Alien itu baru saja memenangkan gelar MotoGP ketujuhnya di musim 2025.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Kesulitan

Marquez berhasil meraih gelar juara kendati akhirnya cedera di akhir musim. Pembalap berusia 32 tahun itu kini harus berjuang untuk pulih. Dia bahkan melewati tes akhir musim yang penting di Valencia.

Lorenzo mengatakan, musim depan akan menjadi tantangan tersulit bagi Marquez. The Baby Alien akan melawan pembalap-pembalap lain yang semakin berkembang.

"Masa depan tidak akan pernah bisa Anda ketahui. Tidak ada yangtahu karena kalau tidak, kita semua akan menang lotre. Jadi, ini sangat sulit," kata Lorenzo dilansir dari Crash, Senin (24/11/2025).

“Anda selalu bisa mendapatkan beberapa kejutan, seperti tahun ini Alex Marquez dan (Marco) Bezzecchi dengan Aprilia; juga beberapa kekecewaan," sambungnya.

 

