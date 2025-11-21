Tim Snooker Indonesia Lolos ke Babak Top 12 Oman World Cup Usai Kalahkan Bahrain 3-1

MUSCAT – Tim Snooker Putra Indonesia berhasil mengamankan tiket ke babak Top 12 Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025. Indonesia memastikan diri sebagai runner-up Grup E setelah meraih kemenangan meyakinkan 3–1 atas Bahrain pada laga terakhir yang digelar di Active Oman Sports and Entertainment Hub. Kemenangan ini mengantar Indonesia berhadapan dengan Prancis di babak selanjutnya.

1. Peningkatan Kualitas dan Kepercayaan Diri Pemain

Pasangan Gebby Adi Wibawa dan Dhendy Khristanto tampil lebih stabil dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Pelatih tim nasional, Imran Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Deputy Chairman I Bidang Teknis dan Kepelatihan PB POBSI, memuji penampilan para pemain yang menunjukkan peningkatan kepercayaan diri signifikan.

“Alhamdulillah, hari ini teman-teman tampil percaya diri dan selalu memanfaatkan peluang dengan baik,” ujar Imran, Jumat (21/11/2025).

Imran menjelaskan perbaikan performa ini adalah hasil evaluasi cepat dari pertandingan sebelumnya melawan Hongkong. Saat itu, Indonesia melakukan beberapa kesalahan mendasar yang merugikan.

"Di laga melawan Hongkong, kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan mudah. Itu langsung kami perbaiki. Hari ini kami bermain lebih terbuka dan berani menembak bola-bola yang sulit, dan Alhamdulillah berhasil,” tambahnya.

Perbaikan itu langsung terlihat ketika Gebby tampil meyakinkan di frame awal dengan mencatat break 55 poin, memberikan keunggulan penting bagi tim. Meskipun Dhendy sempat menghadapi tekanan dan membuat kesalahan, ia kembali stabil saat memainkan partai double bersama Gebby.

Tim Snooker Putra Indonesia Okezone

“Gebby bermain cukup baik dan percaya diri sehingga bisa memenangkan pertandingan awal. Alhamdulillah untuk permainan double, kedua pemain kembali ke performance-nya,” lanjut Imran.