Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tim Snooker Indonesia Lolos ke Babak Top 12 Oman World Cup Usai Kalahkan Bahrain 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |21:22 WIB
Tim Snooker Indonesia Lolos ke Babak Top 12 Oman World Cup Usai Kalahkan Bahrain 3-1
Tim Snooker Putra Indonesia lolos Babak Top 12 Oman World Cup Usai Kalahkan Bahrain 3-1. (Foto: POBSI)
A
A
A

MUSCAT Tim Snooker Putra Indonesia berhasil mengamankan tiket ke babak Top 12 Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025. Indonesia memastikan diri sebagai runner-up Grup E setelah meraih kemenangan meyakinkan 3–1 atas Bahrain pada laga terakhir yang digelar di Active Oman Sports and Entertainment Hub. Kemenangan ini mengantar Indonesia berhadapan dengan Prancis di babak selanjutnya.

1. Peningkatan Kualitas dan Kepercayaan Diri Pemain

Pasangan Gebby Adi Wibawa dan Dhendy Khristanto tampil lebih stabil dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Pelatih tim nasional, Imran Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Deputy Chairman I Bidang Teknis dan Kepelatihan PB POBSI, memuji penampilan para pemain yang menunjukkan peningkatan kepercayaan diri signifikan.

“Alhamdulillah, hari ini teman-teman tampil percaya diri dan selalu memanfaatkan peluang dengan baik,” ujar Imran, Jumat (21/11/2025).

Imran menjelaskan perbaikan performa ini adalah hasil evaluasi cepat dari pertandingan sebelumnya melawan Hongkong. Saat itu, Indonesia melakukan beberapa kesalahan mendasar yang merugikan.

"Di laga melawan Hongkong, kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan mudah. Itu langsung kami perbaiki. Hari ini kami bermain lebih terbuka dan berani menembak bola-bola yang sulit, dan Alhamdulillah berhasil,” tambahnya.

Perbaikan itu langsung terlihat ketika Gebby tampil meyakinkan di frame awal dengan mencatat break 55 poin, memberikan keunggulan penting bagi tim. Meskipun Dhendy sempat menghadapi tekanan dan membuat kesalahan, ia kembali stabil saat memainkan partai double bersama Gebby.

Tim Snooker Putra Indonesia Okezone
Tim Snooker Putra Indonesia Okezone

“Gebby bermain cukup baik dan percaya diri sehingga bisa memenangkan pertandingan awal. Alhamdulillah untuk permainan double, kedua pemain kembali ke performance-nya,” lanjut Imran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184882/tim_snooker_putra_indonesia_menang_3_1_atas_china_okezone-tqKk_large.jpg
Kunci Sukses Tim Snooker Putra Indonesia Menang 3-1 atas China di Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866/riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement