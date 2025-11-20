Advertisement
SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |21:05 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
Saksikan turnamen biliar, Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, di Vision+. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Pertandingan biliar seru itu dapat disaksikan di Vision+.

Penggemar snooker dunia kembali dimanjakan dengan hadirnya salah satu turnamen prestisius, Riyadh Season World Masters of Snooker 2025. Ajang itu akan digelar di Boulevard City, Riyadh, Arab Saudi, pada 19–21 November 2025. Kamu menyaksikan seluruh rangkaian pertandingannya dengan klik di sini.

Riyadh Season World Masters of Snooker 2025 adalah turnamen non-ranking yang menampilkan deretan pemain elit dari berbagai negara. Sebanyak 12 pemain profesional kelas dunia dijadwalkan tampil.

Di antaranya, ada legenda snooker, Ronnie O’Sullivan. Lalu, bintang besar era modern Judd Trump, juara bertahan Mark Allen, serta Zhao Xintong yang saat ini memegang gelar Juara Dunia Snooker.

Berikut Jadwal Lengkap Riyadh Season World Masters of Snooker 2025:

Rabu, 19 November 2025

20:30 WIB | Riyadh Season World Masters of Snooker 2025 – Day 1

Kamis, 20 November 2025

20:30 WIB | Riyadh Season World Masters of Snooker 2025 – Day 2

Jumat, 21 November 2025

20:30 WIB | Riyadh Season World Masters of Snooker 2025 – Final Day

 

