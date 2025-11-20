Advertisement
SPORT LAIN

Kunci Sukses Tim Snooker Putra Indonesia Menang 3-1 atas China di Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |21:37 WIB
Kunci Sukses Tim Snooker Putra Indonesia Menang 3-1 atas China di Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025
Tim Snooker Putra Indonesia menang 3-1 atas China. (Foto: PB POBSI)
MUSCAT - Tim Snooker Putra Indonesia mencatat kemenangan gemilang setelah menumbangkan China 3–1 pada Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025. Kemenangan ini memberikan dorongan besar bagi langkah Indonesia menuju perempatfinal.

Skuad Indonesia yang diperkuat Gebby Adi Wibawa Putra dan Dhendy Khristanto tampil stabil sejak awal. Pelatih tim, Imran Ibrahim, yang juga menjabat Deputy Chairman I Bidang Teknis dan Kepelatihan PB POBSI, menekankan ketenangan dan disiplin strategi menjadi kunci keberhasilan.

Tim Snooker Putra Indonesia Okezone

“Alhamdulillah, strategi utama adalah bermain dengan tenang. Jika pemain melakukan kesalahan saat menyetel bola berikutnya, mereka segera melakukan safety. Taktik ini membuat lawan kesulitan membangun break dan tekanan berpindah ke mereka,” ujar Imran, Kamis (20/11/2025).

1. Start Apik Tim Snooker Putra Indonesia

Indonesia membuka laga dengan baik. Dhendy memenangkan frame pertama 60–8, diikuti Gebby pada frame kedua dengan skor 67–21, termasuk break 55 poin. Kedua kemenangan awal ini menempatkan Indonesia di atas angin.

China sempat memperkecil kedudukan pada frame ketiga yang dimainkan secara double, memanfaatkan dua kesalahan Indonesia. Dhendy salah safety dan Gebby miss bola pink sehingga lawan berhasil membalikkan keadaan dan menutup frame dengan skor 103–8.

Situasi kembali stabil di frame keempat, dimainkan Dhendy. Dengan strategi serupa, fokus pada pukulan aman saat posisi bola sulit, Indonesia menutup pertandingan 64–39 dan memastikan kemenangan 3–1.

 

