HOME SPORTS SPORT LAIN

Penuh Semangat dan Solidaritas: 20 Tim Karyawan Unjuk Kualitas di Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |21:05 WIB
Penuh Semangat dan Solidaritas: 20 Tim Karyawan Unjuk Kualitas di Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group
Serunya lomba tenis meja dalam perayaan HUT KE-36 MNC Group. (Foto: Annastasya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-36 MNC Group semakin meriah dengan digelarnya turnamen tenis meja. Kompetisi yang diikuti oleh 20 tim dari keluarga besar MNC Group ini berlangsung penuh semangat dan antusias di Gedung iHub, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025).

1. Antusiasme Peserta dan Persiapan Rutin

Turnamen tenis meja ini dipantau berlangsung meriah. Para peserta mulai bertanding sejak pukul 16.00 WIB, dengan semangat kompetisi yang bertujuan utama untuk memperkuat tali persaudaraan keluarga besar MNC Group.

Salah satu peserta yang menunjukkan antusiasme tinggi adalah Melisa. Ia mengungkapkan bahwa pertandingan ini sukses menghibur keluarga besar MNC Group dan efektif meningkatkan solidaritas antar karyawan.

“Hari ini seru banget banyak yang ikut berpartisipasi, ikut bagian dari turnamen ini. Seru sih,” jelas Melissa.

Melisa menambahkan bahwa 20 tim yang diturunkan dalam turnamen ini telah mempersiapkan diri dengan serius. Para karyawan MNC Group rutin berlatih tenis meja, bahkan setelah jam kantor, sebagai persiapan sebelum hari pertandingan.

Serunya lomba tenis meja dalam perayaan HUT KE-36 MNC Group. (Foto: Annastasya/Okezone)
Serunya lomba tenis meja dalam perayaan HUT KE-36 MNC Group. (Foto: Annastasya/Okezone)

“Setiap habis kantor kita latihan tenis meja, sampai persiapan hari ini,” tambahnya, menunjukkan tingkat keseriusan peserta.

 

