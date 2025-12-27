Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |19:37 WIB
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
FURY REDEMPTION: 11 Laga Kebangkitan, Penutup Tahun Paling Panas! Live di RCTI+. (Foto: MNC Media)
AJANG pertarungan bergengsi FURY REDEMPTION siap menyajikan total 11 match bout yang mempertemukan para petarung terbaik regional dan internasional. Malam penuh adrenalin ini akan mencapai puncaknya lewat Main Event dan Co-Main Event yang sarat rivalitas serta tensi tinggi dan dapat disaksikan di RCTI+.

Komitmen RCTI+ dalam menghadirkan tayangan olahraga tarung berkualitas terus diperkuat melalui penayangan FURY REDEMPTION. Kehadiran event ini melanjutkan rekam jejak RCTI+ sebagai platform yang konsisten menayangkan ajang combat sports premium, setelah sebelumnya sukses menyiarkan Garuda Fight Championship (GFC) dan HS Fighting Championship (HSFC). Berbagai event tersebut mencatatkan respons positif dari penonton, dengan penjualan Pay-Per-View yang solid serta fight card yang diisi oleh petarung-petarung terbaik.

Fury Redemption
Fury Redemption

Ade Rachman, Deputy COO RCTI+, menyampaikan komitmen RCTI+ dalam menghadirkan konten olahraga premium bagi masyarakat Indonesia: “RCTI+ terus berkomitmen menghadirkan tayangan olahraga berkualitas dunia bagi penonton Indonesia. FURY REDEMPTION bukan hanya soal pertarungan di atas ring, tetapi juga kisah perjuangan, kebangkitan, dan emosi yang kuat. Melalui Pay-Per-View di RCTI+, kami ingin memberikan pengalaman menonton yang lebih eksklusif dan berkelas bagi para fight fans.”

Fight Card Resmi Fury Redemption

AZIM 'RESPECT FIGHTERS' (Malaysia) VS AMAN KOBOI (Malaysia)

ASWAN AZMI (Malaysia) VS FASANMI “KAZEEM” (Nigeria)

HASBULLAH GARAGAS (Malaysia) VS BIMO 'BABY LEGION (Indonesia)

ADAM LEE (Malaysia) VS ALIPBLASTOFF (Malaysia)

TAWANMIN ATM (Malaysia) VS WAN EPUL (Malaysia)

MUHAMMAD 'MJA' JOHAN ASHMAN (Malaysia) VS ABOZAR 'THE MOLOTOK' RASOLI (Afganistan)

DANIAL 'KERETA KEBAL' HAKIM (Malaysia) VS JIMMY STIF 'THE MADIDIR BOY' MENDA (Indonesia)

KHAIRUL 'KING' AZIM (Malaysia) VS USMAN 'KAIMANO' BANYAL (Indonesia)

SHEIKH 'PASKAU' RAHMATULLAH (Malaysia) VS 'EMAN NAHAK (Indonesia)

Co Main Event: RIEDZWAN 'THE GOLDEN SHIN' (Malaysia) VS ALAN NASEER (Iran)

Main Event: ELIAS 'EZ' GHAZALI (Malaysia) VS FAHRI 'THE MACHETE' ALAMSYAH (Indonesia)

Mohd Wafiy Ilhan Johan, CEO Fury Championship menjelaskan tentang pembangunan atlet dan aspirasi global “Melalui AR Fury Holdings, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman hiburan olahraga tarung yang premium. Setiap event Fury dirancang dengan standar produksi internasional, menghadirkan atlet berkualitas, serta mengutamakan keselamatan, profesionalisme, dan integritas kompetisi.”

 

