HOME SPORTS SPORT LAIN

Kronologi Kecelakaan Mobil Anthony Joshua yang Tewaskan 2 Orang di Nigeria

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |09:40 WIB
Kronologi Kecelakaan Mobil Anthony Joshua yang Tewaskan 2 Orang di Nigeria
Momen Anthony Joshua dievakuasi dari mobil yang ditumpanginya. (Foto: X/@BaateinStockKi)
KRONOLOGI kecelakaan mobil Anthony Joshua yang menewaskan 2 orang di Nigeria akan diulas Okezone. Petinju kelas berat asal Inggris, Anthony Joshua, berkunjung ke Nigeria setelah pada Jumat, 19 Desember 2025, membuat KO Jake Paul dalam laga bergengsi di Miami, Amerika Serikat.

Tak sendirian, Anthony Joshua di Nigeria bersama dua orang terdekatnya, yakni Sina Ghami dan Latif ‘Latz’ Ayodele. Apesnya, ketiganya terlibat kecelakaan parah di jalan Tol Lagos-Ibadan, Nigeria pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.00 waktu setempat.

Anthony Joshua beberapa saat setelah mengalami kecelakaan. (Foto: The Telegraph)
Anthony Joshua beberapa saat setelah mengalami kecelakaan. (Foto: The Telegraph)

“Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Lagos-Ibadan pada sekira pukul 11.00 pagi waktu setempat. Kepolisian Negara Bagian Ogun menjelaskan kecelakaan terjadi karena pecah ban. Sebelum pecah ban, mobil diketahui dalam kecepatan tinggi,” tulis ESPN.

“Setelah pecah ban, mobil hilang kendali sehingga menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan. Saat kejadian, Anthony Joshua duduk di kursi belakang,” lanjut laporan ESPN.

1. Anthony Joshua Alami Luka Ringan

Akibat kecelakaan tersebut, Sina Ghami dan Latif ‘Latz’ Ayodele meninggal dunia di tempat. Sementara Anthony Joshua yang duduk di belakang, hanya mengalami cedera ringan.

Mobil Lexus yang ditumpangi Anthony Joshua terlihat ringsek. Menurut sumber yang sama, total ada empat orang di dalam mobil tersebut dan dua di antaranya meninggal dunia.

 

