HOME SPORTS SPORT LAIN

Semarak HUT ke-36 MNC Group: Turnamen Tenis Meja Penuh Antusias, Ajang Perkuat Kebersamaan Karyawan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |19:32 WIB
Semarak HUT ke-36 MNC Group: Turnamen Tenis Meja Penuh Antusias, Ajang Perkuat Kebersamaan Karyawan
Serunya lomba tenis meja dalam perayaan HUT KE-36 MNC Group. (Foto: Annastasya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-36, MNC Group menggelar berbagai rangkaian turnamen olahraga yang diikuti oleh keluarga besar perusahaan. Salah satu yang paling meriah adalah turnamen tenis meja yang dihelat pada hari ini, di Gedung iHub, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

1. Antusiasme Tinggi 20 Tim di Gedung iHub

Pertandingan tenis meja ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme, diikuti oleh 20 tim yang terdiri dari para karyawan MNC Group. Pertandingan telah dimulai sejak pukul 16.00 WIB, dengan semangat kompetisi yang kental namun bertujuan utama untuk memperkuat tali persaudaraan antar keluarga besar MNC.

“Ini kita menggelar pertandingan tenis meja, masih dalam perayaan ulang tahun MNC Group. Jadi memang dari tahun ke tahun ada agenda seperti ini, dan di tahun ini ada 4 cabang olahraga. Di Gedung iHub ini kita mengadakan 2 hari pertandingan tenis meja, jadi hari ini dimulai dan akan selesai besok,” ungkap Jonnas Mandagi, Koordinator Turnamen Tenis Meja, di Gedung iHub, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Selain tenis meja, rangkaian HUT ke-36 MNC Group tahun ini juga dimeriahkan oleh tiga turnamen olahraga lainnya, yaitu basket, biliar, dan bulu tangkis.

2. Momen Keakraban Melampaui Kompetisi

Serunya lomba tenis meja dalam perayaan HUT KE-36 MNC Group. (Foto: Annastasya/Okezone)
Serunya lomba tenis meja dalam perayaan HUT KE-36 MNC Group. (Foto: Annastasya/Okezone)

Jonnas Mandagi menambahkan bahwa turnamen tenis meja ini terasa sangat seru dan menyenangkan, sekaligus menjadi momen penting untuk semakin memperkuat keakraban para karyawan MNC Group. Para peserta memulai pertandingan dengan semangat tinggi, diiringi sorak-sorai penonton yang meriah.

 

Telusuri berita Sport lainnya
