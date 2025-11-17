Ditabrak Franco Morbidelli saat Hendak Start di MotoGP Valencia 2025, Aleix Espargaro Keluarkan Kalimat Bijak

TEST Rider Honda Racing Team Aleix Espargaro meminta Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) untuk lebih fokus sepanjang balapan MotoGP. Hal ini disampaikan usai insiden aneh terjadi pada MotoGP Valencia 2025, sesaat sebelum start, yang membuat Franco Morbidelli gagal mendapatkan hasil maksimal.

Insiden itu terjadi ketika para pembalap melakukan Warm Up Lap dan kembali ke posisi grid masing-masing. Franco Morbidelli yang tepat berada di belakang Aleix Espargaro terkejut saat pria yang disebut netizen Indonesia "Pak RT" itu berhenti di posisi grid-nya dengan melakukan pengereman keras.

Momen Franco Morbidelli menabrak Aleix Espargaro. (Foto: Instagram/@motogp)

Franco Morbidelli yang berada dalam jarak sangat dekat tak punya banyak waktu untuk menghindar. Akhirnya benturan terjadi, di mana lengan kiri Franky -sapaan akrab Franco Morbidelli- menghantam knalpot Aleix Espargaro, begitu juga dengan body samping sang kuda besi.

Setelah keluar dari balapan hanya dalam lima lap, Franco Morbidelli langsung mengunjungi pusat medis. Ketika dilakukan pemindaian, terjadi keretakan tulang pada tangan kirinya. Kondisi ini membuatnya dinyatakan tidak fit untuk menjalani sesi tes di Valencia.

1. Saran Aleix Espargaro kepada Franco Morbidelli

Atas kejadian tersebut, Aleix Espargaro mengaku sedih karena Morbidelli harus melewatkan tes penting. Tapi, ia juga menekankan kepada pembalap asal Italia itu untuk lebih fokus sepanjang balapan.

"Dia tidak melihat saya. Saya tidak akan menyalahkannya. Saya juga merasa tidak enak karena dia mengalami cedera. Tapi dia harus lebih berhati-hati karena setiap akhir pekan, satu hal atau yang lain terjadi," kata Aleix Espargaro, Okezone mengutip dari Motorsport.