Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap yang Diramal Jadi Pesaing Kuat Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Bakal Jadi Rival Terberat!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |20:10 WIB
3 Pembalap yang Diramal Jadi Pesaing Kuat Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Bakal Jadi Rival Terberat!
Marc Marquez saat memimpin jalannya balapan. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

ADA 3 pembalap yang diramal jadi pesaing kuat Marc Marquez di MotoGP 2026 yang menarik untuk dibahas. Ketiga rider ini pun menjadi sosok yang paling merepotkan The Baby Alien –julukan Marquez– di sepanjang musim 2025.

Seperti yang diketahui, Marc Marquez baru saja merayakan gelar juara dunia kelas premier ketujuhnya pada musim debut bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Namun, Marquez menyadari bahwa mempertahankan takhta di musim 2026 akan jauh lebih menantang, terutama karena dirinya masih dalam masa pemulihan cedera bahu kanan akibat insiden di Mandalika.

Marquez memprediksi awal musim akan terasa berat karena status juara bertahan membuatnya menjadi target utama.

Berikut tiga nama yang diramal Marquez akan menjadi batu sandungan terbesarnya di MotoGP 2026:

1. Alex Marquez (Gresini Ducati)

Alex Marquez. (Foto: MotoGP)
Alex Marquez. (Foto: MotoGP)

Sang rival utama sekaligus saudara kandung nama pertama yang diwaspadai adalah Alex Marquez. Pada musim 2025, pembalap Gresini Racing ini membuktikan kualitasnya dengan menjadi penantang gelar paling serius bagi sang kakak hingga akhirnya finis sebagai runner-up.

Alex diprediksi akan semakin matang dan ambisius untuk merebut status pembalap nomor satu dari Marc di musim depan.

2. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)
Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)

Kekuatan baru bersama Aprilia, Bezzecchi menjadi sosok non-Ducati paling bersinar di musim 2025. Meski baru mencatatkan musim debut bersama Aprilia, ia sukses meraih tiga kemenangan dan menutup musim dengan performa yang sangat impresif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192415/vr46_racing_team_disebut_sebut_akan_gabung_aprilia_sebagai_tim_satelit-TxX5_large.jpg
CEO Aprilia Racing Jawab Isu VR46 Gabung Jadi Tim Satelit di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192414/davide_tardozzi_hanya_bisa_tertawa_mendengar_rumor_akan_ditendang_jelang_motogp_2026-GwJ0_large.jpg
Davide Tardozzi Tertawa Dengar Rumor Bakal Ditendang Ducati Jelang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192505/marc_marquez_menyebut_tiga_nama_yang_diprediksi_jadi_pesaing_terberatnya_di_motogp_2026-CSUQ_large.jpg
Marc Marquez Sebut 3 Pesaing Terberatnya di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/38/3192323/marco_bezzecchi_bakal_mengejutkan_ducati_corse_di_motogp_2026-JkWg_large.jpg
Aprilia Peringatkan Ducati, Marco Bezzecchi Siap Beri Kejutan di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/38/3192312/ceo_aprilia_racing_massimo_rivola_menjawab_rumor_bergabungnya_francesco_bagnaia_pada_motogp_2027-HVfl_large.jpg
Francesco Bagnaia Gabung Aprilia di MotoGP 2027? Massimo Rivola: Dia Punya Segalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/38/3192296/eks_bos_honda_angkat_bicara_soal_potensi_marc_marquez_balik_ke_pabrikan_asal_jepang_itu-kjwm_large.jpg
Kata Eks Bos soal Marc Marquez Balik ke Honda pada MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement