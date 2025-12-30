3 Pembalap yang Diramal Jadi Pesaing Kuat Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Bakal Jadi Rival Terberat!

ADA 3 pembalap yang diramal jadi pesaing kuat Marc Marquez di MotoGP 2026 yang menarik untuk dibahas. Ketiga rider ini pun menjadi sosok yang paling merepotkan The Baby Alien –julukan Marquez– di sepanjang musim 2025.

Seperti yang diketahui, Marc Marquez baru saja merayakan gelar juara dunia kelas premier ketujuhnya pada musim debut bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Namun, Marquez menyadari bahwa mempertahankan takhta di musim 2026 akan jauh lebih menantang, terutama karena dirinya masih dalam masa pemulihan cedera bahu kanan akibat insiden di Mandalika.

Marquez memprediksi awal musim akan terasa berat karena status juara bertahan membuatnya menjadi target utama.

Berikut tiga nama yang diramal Marquez akan menjadi batu sandungan terbesarnya di MotoGP 2026:

1. Alex Marquez (Gresini Ducati)

Alex Marquez. (Foto: MotoGP)

Sang rival utama sekaligus saudara kandung nama pertama yang diwaspadai adalah Alex Marquez. Pada musim 2025, pembalap Gresini Racing ini membuktikan kualitasnya dengan menjadi penantang gelar paling serius bagi sang kakak hingga akhirnya finis sebagai runner-up.

Alex diprediksi akan semakin matang dan ambisius untuk merebut status pembalap nomor satu dari Marc di musim depan.

2. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)

Kekuatan baru bersama Aprilia, Bezzecchi menjadi sosok non-Ducati paling bersinar di musim 2025. Meski baru mencatatkan musim debut bersama Aprilia, ia sukses meraih tiga kemenangan dan menutup musim dengan performa yang sangat impresif.