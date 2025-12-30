BWF Resmi Setujui Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Setahun Akibat Vertigo

JAKARTA – PBSI mengonfirmasi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah mengabulkan permohonan perlindungan peringkat untuk tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Langkah ini diambil lantaran kondisi kesehatan Gregoria yang belum pulih sepenuhnya dari gangguan penyakit vertigo yang dideritanya.

Masalah kesehatan yang menghantui Gregoria tersebut memerlukan penanganan medis secara berkelanjutan serta masa pemulihan yang terukur. Kondisi ini memaksa peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 tersebut untuk menepi sejenak dari berbagai turnamen internasional yang terjadwal dalam kalender kompetisi BWF.

1. Mekanisme Perlindungan Peringkat

Karena itu, PBSI mengajukan permohonan perlindungan ranking kepada BWF guna menjaga posisi sang atlet di tabel peringkat dunia. Kebijakan perlindungan ranking ini akan berlaku minimal tiga bulan hingga maksimal satu tahun, terhitung mulai 30 Desember 2025.

Dengan disetujuinya permohonan ini, Gregoria memiliki hak untuk menggunakan peringkat yang terlindungi saat mendaftarkan diri kembali ke turnamen BWF setelah dinyatakan siap bertanding. Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan posisi atlet agar tidak merosot tajam akibat absen lama yang disebabkan oleh kondisi medis atau alasan mendesak lainnya sesuai regulasi BWF.

Gregoria Mariska Tunjung

2. Prioritas Kesehatan

Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menegaskan bahwa kesehatan atlet merupakan prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan organisasi. Selama masa absennya, Gregoria akan mendapatkan pengawasan medis dan pendampingan secara menyeluruh agar proses pemulihannya dapat berjalan maksimal serta berkelanjutan.