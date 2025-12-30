Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF Resmi Setujui Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Setahun Akibat Vertigo

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |17:50 WIB
BWF Resmi Setujui Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Setahun Akibat Vertigo
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA PBSI mengonfirmasi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah mengabulkan permohonan perlindungan peringkat untuk tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Langkah ini diambil lantaran kondisi kesehatan Gregoria yang belum pulih sepenuhnya dari gangguan penyakit vertigo yang dideritanya.

Masalah kesehatan yang menghantui Gregoria tersebut memerlukan penanganan medis secara berkelanjutan serta masa pemulihan yang terukur. Kondisi ini memaksa peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 tersebut untuk menepi sejenak dari berbagai turnamen internasional yang terjadwal dalam kalender kompetisi BWF.

1. Mekanisme Perlindungan Peringkat

Karena itu, PBSI mengajukan permohonan perlindungan ranking kepada BWF guna menjaga posisi sang atlet di tabel peringkat dunia. Kebijakan perlindungan ranking ini akan berlaku minimal tiga bulan hingga maksimal satu tahun, terhitung mulai 30 Desember 2025.

Dengan disetujuinya permohonan ini, Gregoria memiliki hak untuk menggunakan peringkat yang terlindungi saat mendaftarkan diri kembali ke turnamen BWF setelah dinyatakan siap bertanding. Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan posisi atlet agar tidak merosot tajam akibat absen lama yang disebabkan oleh kondisi medis atau alasan mendesak lainnya sesuai regulasi BWF.

Gregoria Mariska Tunjung
Gregoria Mariska Tunjung

2. Prioritas Kesehatan

Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menegaskan bahwa kesehatan atlet merupakan prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan organisasi. Selama masa absennya, Gregoria akan mendapatkan pengawasan medis dan pendampingan secara menyeluruh agar proses pemulihannya dapat berjalan maksimal serta berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192591/an_se_young-SFGJ_large.jpg
Kisah Prestasi Gila An Se-young, Bocah Ajaib Korea Selatan yang Tingkat Kemenangannya Kalahkan Lin Dan dan Lee Chong Wei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192485/herry_ip_mematok_target_untuk_jadi_juara_di_3_turnamen_berikut_ini-C5Qu_large.jpg
Herry IP Ungkap 3 Target Besar untuk Ganda Putra Malaysia di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192390/jonatan_christie-jVmR_large.jpg
Kisah Jonatan Christie, Satu-satunya Wakil Indonesia yang Paling Gacor di BWF World Tour 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192216/sony_dwi_kuncoro-yl1I_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Sony Dwi Kuncoro: Perjuangan Anak Surabaya dari Keterbatasan Menuju Podium Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/40/3192184/divya_amanta_kuncoro-5hLw_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Divya Amanta Kuncoro: Titisan sang Peraih Medali Olimpiade yang Mulai Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3192031/susy_susanti-FSv5_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Pernah Raih Emas Asian Games
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement