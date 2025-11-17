Hanya Bisa Nonton MotoGP Valencia 2025 dari Pinggir Lintasan, Marc Marquez Merasa Aneh

VALENCIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez akhirnya kembali terlihat di paddock MotoGP akhir pekan ini untuk menyaksikan MotoGP Valencia 2025 yang digelar pada 14–16 November 202. Namun, sang juara dunia MotoGP 2025 mengakui ada perasaan aneh karena harus menonton balapan terakhir dari pinggir lintasan setelah mengalami cedera.

Marquez diketahui absen dari balapan sejak ia terlibat insiden tabrakan dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) pada lap pertama MotoGP Mandalika 2025 pada Oktober lalu. Cedera tersebut memaksanya menunda kembali menunggangi Desmosedici GP milik Ducati hingga tes Sepang pada Februari 2026 mendatang.

Meskipun demikian, setelah mengamankan gelar juara dunia 2025 di Jepang seminggu sebelum kecelakaan, Marquez merasa cedera tersebut datang di momen terbaik dalam kariernya.

1. Cedera di Waktu yang Tepat

Berbicara kepada siaran world feed MotoGP saat sesi FP2 berlangsung, Marc Marquez mengungkapkan perasaannya sejak kecelakaan di Indonesia.

"Sedikit aneh. Memang benar cedera ini datang pada saat Anda seharusnya merayakan, namun di sisi lain, cedera ini datang di momen terbaik karena semuanya sudah berakhir,” ungkap Marquez, dilansir dari Crash, Senin (17/11/2025).

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Meskipun harus menghadapi banyak pasang surut emosi akibat insiden tersebut, The Baby Alien menegaskan cederanya ini tidak akan memengaruhi cara ia merayakan gelar juara dunia yang baru saja ia raih.

"Jadi, banyak pasang surut, tetapi cedera ini tidak akan memengaruhi cara saya merayakan kejuaraan ini," tambahnya.