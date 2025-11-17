Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perasaan Marco Bezzecchi Usai Tutup MotoGP 2025 dengan Kemenangan di Valencia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |02:00 WIB
Perasaan Marco Bezzecchi Usai Tutup MotoGP 2025 dengan Kemenangan di Valencia
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)
A
A
A

VALENCIA – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menutup musim MotoGP 2025 dengan cara yang paling manis. Ia berhasil merebut podium pertama di seri balapan pamungkas, MotoGP Valencia 2025. Kemenangan ini menutup musim Bezzecchi di peringkat ketiga klasemen akhir kejuaraan.

Bezzecchi, yang start dari posisi terdepan (pole position), memulai balapan dengan sangat baik di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu 16 November 2025 malam WIB. Mantan rider VR46 itu tampil dominan dan akhirnya memenangkan balapan, mengungguli Raul Fernandez dan Fabio Di Giannantonio.

1. Mengaku Sulit Hadapi Tekanan Fernandez

Meskipun berhasil memimpin sepanjang balapan, Bezzecchi mengakui bahwa tidak mudah menghadapi tekanan konstan yang diberikan oleh Raul Fernandez, yang finis di posisi kedua.

“Jujur, saya sangat menikmatinya, terutama di akhir, karena Raul sangat cepat, ia terus mendekat dan setiap lap makin dekat lagi,” kata Bezzecchi, dikutip dari Motosan, Senin (17/11/2025).

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi

"Itu sulit, tetapi saya sangat senang dan sangat puas dengan pekerjaan yang telah dilakukan tim,” tambahnya.

 

