HOME SPORTS SPORT LAIN

Sabet Juara Tenis Meja MNC Sports Competition 2024, GJS Berharap MNC Group Sukses Selalu

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |10:38 WIB
Sabet Juara Tenis Meja MNC Sports Competition 2024, GJS Berharap MNC Group Sukses Selalu
GJS juara tenis meja MNC Sport Competition 2024. (Foto: Arif Julianto/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – PT Global Jasa Sejahtera (GJS) sukses menyabet gelar juara cabang olahraga tenis meja di ajang MNC Sports Competition 2024. Perwakilan tim, Sutrisna, pun menyampaikan harapannya usai berhasil menyabet gelar juara. Dia berharap MNC Group selalu sukses ke depannya.

GJS memastikan gelar juara setelah berhasil menumbangkan iNews Media Group pada partai puncak melalui persaingan sengit. Duel ketat di nomor ganda putera berakhir dengan kemenangan GJS dan mereka pun dinobatkan sebagai jawara tahun ini.

GJS juara tenis meja MNC Sport Competition 2024

(GJS juara tenis meja MNC Sport Competition 2024. Foto: Arif Julianto/MNC Portal Indonesia)

"Pertandingan tenis meja ini sangat luar biasa, angkatanya ketat banget dan kami semua bermain secara sportif," ucap Sutrisna kepada MNC Portal Indonesia, Jumat 8 November 2024.

Adapun gelaran MNC Sports Competition 2024 ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menyambut ulang tahun ke-35 MNC Group. Selain tenis meja, tiga cabor lain yang dipertandingkan ialah futsal, basket, dan bulu tangkis.

"Untuk ulang tahun ke-35 MNC Group, semoga sukses selalu!" tegas Sutrisna.

