Klasemen Akhir MotoGP 2025: Marc Marquez Juara, Marco Bezzecchi Masuk 3 Besar

VALENCIA – MotoGP 2025 resmi berakhir dengan tuntasnya MotoGP Valencia 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo, pada Minggu (16/11/2025). Klasemen akhir kejuaraan pembalap mencatatkan dominasi penuh dari duo bersaudara, Marc Marquez dan Alex Marquez, yang mengunci posisi satu dan dua.

Marc Marquez berhasil merayakan gelar juara dunia kesembilannya, sementara Alex Marquez menciptakan sejarah one-two keluarga Marquez di posisi runner-up. Selain itu, posisi ketiga menjadi milik Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) usai berhasil menggeser Francesco Bagnaia.

1. Gelar Kesembilan Marc Marquez

Meskipun harus absen di empat balapan terakhir karena cedera bahu yang dialaminya di Sirkuit Mandalika, Marc Marquez (Ducati Lenovo) berhasil mempertahankan keunggulannya dan mengunci gelar juara dunia 2025 dengan total 545 poin. Gelar ini terasa spesial karena merupakan gelar kesembilannya sepanjang karier dan yang pertama dalam musim debutnya bersama pabrikan Ducati.

Adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati) yang mengendarai motor GP24 tahun lalu, mengamankan posisi kedua dengan 467 poin, tertinggal 78 angka dari sang kakak, setelah sukses mengunci posisi one-two keluarga Marquez di Sepang. Di posisi ketiga, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) dengan 353 poin memberikan Aprilia posisi terbaiknya dalam sejarah klasemen akhir pembalap.

Marco Bezzecchi

Di hari terakhir musim, terjadi perubahan signifikan di papan tengah. Pedro Acosta (Red Bull KTM), berhasil menggeser rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, dan finis di posisi keempat dengan 307 poin. Bagnaia harus puas di posisi kelima dengan 288 poin.

2. Bintang Baru dan Para Pemimpin Pabrikan

Posisi keenam direbut oleh Fabio di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati), mengungguli rekan setimnya, Franco Morbidelli (ke-7), yang mengalami akhir musim yang menyedihkan setelah crash pada warm-up lap Valencia.