Hasil Latihan MotoGP Valencia 2025: Pedro Acosta Menggila, Francesco Bagnaia Tercecer di Posisi 14!

HASIL Latihan MotoGP Valencia 2025 yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Jumat 14 November 2025 telah diketahui. Pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,240 detik.

Para pembalap memasuki lintasan untuk mencari setting-an terbaiknya. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) langsung mencatat waktu tercepat 1 menit 30,601 detik pada sesi tersebut.

Francesco Bagnaia belum kunjung bisa bangkit. (Foto: Ducati Corse)

Namun, catatan waktu itu langsung dipatahkan Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dengan catatan 1 menit 30,279 detik. Kendati begitu, situasi di atas tidak berlangsung lama.

Pasalnya, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) melesat kencang dan memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 30,126 detik. Marco Bezzecchi cukup lama memimpin sesi practice MotoGP Valencia 2025.

Sampai pada akhirnya, Pedro Acosta berhasil merangsek naik ke posisi terdepan. Pembalap KTM Red Bull itu memimpin dengan catatan waktu 1 menit 29,790 detik.

Belum ada pembalap yang mampu meruntuhkan catatan waktu yang dimiliki Pedro Acosta hingga waktu menyisakan 20 menit. Pembalap berjuluk Baby Shark itu diikuti secara berurutan oleh Fabio Di Giannantonio, dan Franco Morbidelli.