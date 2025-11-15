Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP Valencia 2025: Pedro Acosta Menggila, Francesco Bagnaia Tercecer di Posisi 14!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |06:05 WIB
Hasil Latihan MotoGP Valencia 2025: Pedro Acosta Menggila, Francesco Bagnaia Tercecer di Posisi 14!
Pedro Acosta jadi yang tercepat di latihan MotoGP Valencia 2025. (Foto: Instagram/@ktmfactoryracing)
A
A
A

HASIL Latihan MotoGP Valencia 2025 yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Jumat 14 November 2025 telah diketahui. Pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,240 detik.

Para pembalap memasuki lintasan untuk mencari setting-an terbaiknya. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) langsung mencatat waktu tercepat 1 menit 30,601 detik pada sesi tersebut.

Francesco Bagnaia belum kunjung bisa bangkit. (Foto: Ducati Corse)
Francesco Bagnaia belum kunjung bisa bangkit. (Foto: Ducati Corse)

Namun, catatan waktu itu langsung dipatahkan Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dengan catatan 1 menit 30,279 detik. Kendati begitu, situasi di atas tidak berlangsung lama. 

Pasalnya, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) melesat kencang dan memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 30,126 detik. Marco Bezzecchi cukup lama memimpin sesi practice MotoGP Valencia 2025.

Sampai pada akhirnya, Pedro Acosta berhasil merangsek naik ke posisi terdepan. Pembalap KTM Red Bull itu memimpin dengan catatan waktu 1 menit 29,790 detik. 

Belum ada pembalap yang mampu meruntuhkan catatan waktu yang dimiliki Pedro Acosta hingga waktu menyisakan 20 menit. Pembalap berjuluk Baby Shark itu diikuti secara berurutan oleh Fabio Di Giannantonio, dan Franco Morbidelli. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184877/maverick_vinales-c6nq_large.jpg
Bawa-Bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales Bicara Cara Saingi Marc Marquez Cs di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement