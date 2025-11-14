Kisah Marc Marquez dan Jorge Lorenzo, Pembalap asal Spanyol dengan Selisih 4 Poin saat Perebutan Juara Dunia MotoGP 2013

KISAH Marc Marquez dan Jorge Lorenzo menarik diulas. Pembalap asal Spanyol ini selisih 4 poin saja saat perebutan juara dunia MotoGP 2013.

Ya, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo tak hanya pernah jadi rekan setim. Keduanya juga pernah jadi rival sengit dalam perebutan gelar juara.

1. Duel Sengit

Ajang MotoGP 2013 memang menyuguhkan rivalitas yang begitu sengit. Bukan hanya 2 pembalap, total ada 4 pembalap yang bersaing sengit memperebutkan gelar juara.

Dua di antaranya adalah Marc Marquez dan Jorge Lorenzo. Mereka diketahui jadi sosok legendaris di dunia MotoGP.

Marquez sejatinya baru jalani debut di kelas MotoGP pada 2013. Tetapi, pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa langsung bersinar.

Marquez yang membela Repsol Honda membuka musim dengan langsung naik podium usai finis ketiga. Sementara itu, Lorenzo tampil lebih gacor dengan menangani seri MotoGP Qatar 2013.

Tetapi, di seri kedua, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo bergantian. Marquez berhasil menang, sementara Lorenzo finis di urutan ketiga pada seri Amerika Serikat.

Keduanya terus rutin naik podium di seri-seri berikutnya. Marquez sendiri total menang enam kali musim itu dan naik podium 10 kali.

Sementara Lorenzo, dia sebenarnya menang lebih banyak, yakni hingga 8 kali. Tetapi, di balapan sisanya, Lorenzo beberapa kali tercecer dari tiga besar.

Marquez yang lebih konsisten naik podium pun berhasil rebut gelar juara di akhir musim. Namun, Marquez tak unggul telak musim itu. Dia bahkan hanya terpaut 4 poin saja dari Lorenzo yang mengumpulkan 330 poin. Ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan kedua pembalap itu.