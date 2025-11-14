Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez dan Jorge Lorenzo, Pembalap asal Spanyol dengan Selisih 4 Poin saat Perebutan Juara Dunia MotoGP 2013

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |16:08 WIB
Kisah Marc Marquez dan Jorge Lorenzo, Pembalap asal Spanyol dengan Selisih 4 Poin saat Perebutan Juara Dunia MotoGP 2013
Jorge Lorenzo dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH Marc Marquez dan Jorge Lorenzo menarik diulas. Pembalap asal Spanyol ini selisih 4 poin saja saat perebutan juara dunia MotoGP 2013.

Ya, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo tak hanya pernah jadi rekan setim. Keduanya juga pernah jadi rival sengit dalam perebutan gelar juara.

Marc Marquez dan Jorge Lorenzo

1. Duel Sengit

Ajang MotoGP 2013 memang menyuguhkan rivalitas yang begitu sengit. Bukan hanya 2 pembalap, total ada 4 pembalap yang bersaing sengit memperebutkan gelar juara.

Dua di antaranya adalah Marc Marquez dan Jorge Lorenzo. Mereka diketahui jadi sosok legendaris di dunia MotoGP.

Marquez sejatinya baru jalani debut di kelas MotoGP pada 2013. Tetapi, pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa langsung bersinar.

Marquez yang membela Repsol Honda membuka musim dengan langsung naik podium usai finis ketiga. Sementara itu, Lorenzo tampil lebih gacor dengan menangani seri MotoGP Qatar 2013.

Tetapi, di seri kedua, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo bergantian. Marquez berhasil menang, sementara Lorenzo finis di urutan ketiga pada seri Amerika Serikat.

Keduanya terus rutin naik podium di seri-seri berikutnya. Marquez sendiri total menang enam kali musim itu dan naik podium 10 kali.

Sementara Lorenzo, dia sebenarnya menang lebih banyak, yakni hingga 8 kali. Tetapi, di balapan sisanya, Lorenzo beberapa kali tercecer dari tiga besar.

Marquez yang lebih konsisten naik podium pun berhasil rebut gelar juara di akhir musim. Namun, Marquez tak unggul telak musim itu. Dia bahkan hanya terpaut 4 poin saja dari Lorenzo yang mengumpulkan 330 poin. Ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan kedua pembalap itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement