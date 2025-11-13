Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2025: Apriyani/Fadia Dihentikan Wakil Tuan Rumah

KUMAMOTO - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti terhenti di babak 16 besar Kumamoto Masters 2025 Super 500. Ganda putri Pelatnas PBSI itu kalah dari Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Kamis (13/11/2025), Fukushima/Matsumoto langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Jepang itu mendominasi dengan permainan cepat dan pukulan menyilang.

Tak butuh waktu lama, Fukushima/Matsumoto berhasil mengunci keunggulan pada jeda interval dengan skor 11-3. Selepas rehat, Apriyani/Fadia mencoba mengejar.

Mereka bermain ofensif untuk mencari poin. Namun sayang, upaya mereka tak efektif. Fukushima/Matsumoto berhasil mengontrol permainan hingga pengujung laga gim pertama.