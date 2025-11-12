Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Zaki Ubaidllah Lega Melaju ke Babak Utama Kumamoto Masters 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |02:26 WIB
Zaki Ubaidllah Lega Melaju ke Babak Utama Kumamoto Masters 2025
Moh Zaki Ubaidillah lega bisa melaju ke babak utama Kumamoto Masters 2025 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

KUMAMOTO – Moh Zaki Ubaidillah lega bisa melaju ke babak utama Kumamoto Masters 2025 Super 500. Dengan begitu, asa untuk berprestasi masih terjaga.

Ubed -sapaan akrabnya- lolos ke babak utama usai menang atas wakil Jepang Koo Takahashi dengan poin 16-21, 21-13, dan 21-17. Laga tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Selasa 11 November 2025.

1. Senang Melaju ke Perempatfinal

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Tunggal putra Pelatnas PBSI itu mengatakan sangat senang dapat melaju ke putaran final. Paling terpenting ia tidak mengalami cedera meski pun memang cukup menguras tenaga.

"Mengucap syukur alhamdulillah hari ini bisa diberikan kemenangan tanpa cedera. Secara permainan memang ketat tapi saya cukup senang karena bisa mengeluarkan semangat tidak mau kalahnya," kata Ubed, dikutip Rabu (12/11/2025).

2. Banyak Kecolongan

Atlet berusia berusia 18 tahun itu mengatakan berusaha tampil apik dalam setiap gim yang dimainkan. Alhasil kerja kerasnya pun berbuah manis dalam laga tersebut.

"Di gim pertama sudah sempat unggul tapi fokusnya mengendur jadi lawan berbalik percaya diri dan mengubah tempo jadi saya banyak kecolongan," kata Ubed.

 

