Penyebab PBSI Hanya Kirim 5 Wakil Indonesia ke Kumamoto Masters 2025

PBSI angkat bicara soal hanya mengirim lima wakil ke Kumamoto Masters 2025 Super 500 termasuk Alwi Farhan (Foto: PBSI)

PBSI angkat bicara soal hanya mengirim lima wakil ke Kumamoto Masters 2025 Super 500. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan aturan visa di Jepang.

Kumamoto Masters, yang berlangsung di Kumamoto City, Jepang, sudah mulai bergulir mulai Selasa 11 November hingga Minggu 19 November 2025. Dalam turnamen tersebut, PBSI hanya mengirim lima wakil, dengan kombinasi pemain senior dan muda.

Adapun lima wakil yang dikirim adalah Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra), kemudian Gregoria Mariska Tunjung dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (tunggal putri), dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri). Tidak ada sektor ganda putra dan campuran.

1. Perubahan Aturan

Penggemar bulu tangkis pun bertanya-tanya mengapa hanya lima wakil saja yang dikirim. Kabid Hubungan Luar Negeri PBSI, Bambang Roedyanto, lantas angkat bicara.

Menurut Koh Rudy -sapaan akrabnya, ada perubahan aturan terkait visa di Jepang. Saat ini, regulasi yang berlaku adalah untuk para pemain, pelatih, fisioterapis, dan dokter yang akan mengikuti/menghadiri sebuah turnamen harus menggunakan visa entertainer yang prosesnya memakan 2-6 minggu.

“Awalnya kami harus mendapatkan Certificate of Eligibility (COE) dari pemerintah Jepang yang akan memakan waktu 2-3 minggu,” kata Koh Roedy -sapaan akrabnya, dikutip Selasa (11/11/2025).