HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Unik Fransesco Bagnaia, Pembalap Ducati yang Punya Tato Sirkuit Assen Venue MotoGP Belanda

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |16:05 WIB
Kisah Unik Fransesco Bagnaia, Pembalap Ducati yang Punya Tato Sirkuit Assen Venue MotoGP Belanda
Francesco Bagnaia pamer tato Sirkuit Assen . (Foto: MotoGP)
KISAH unik Fransesco Bagnaia menarik diulas. Pembalap Ducati ini punya tato Sirkuit Assen venue MotoGP Belanda.

Sontak, tatonya curi perhatian. Francesco Bagnaia pun beberkan alasan punya tato Sirkuit Assen di tubuhnya.

Francesco Bagnaia punya tato Sirkuit Assen

1. Punya Tato Sirkuit Assen

Tato di tubuh pembalap MotoGP memang sudah bukan rahasia lagi. Mereka biasanya menato tubuh dengan gambar-gambar ikonik yang punya sejarah dalam kariernya.

Bagnaia pun turut menato tubuh dengan gambar ikonik. Dia punya tato Sirkuit Assen yang jadi venue balapan di MotoGP Belanda.

Tato itu dipasang Bagnaia di lengan kanannya. Bukan tanpa sebab tato ini berada di tubuh Bagnaia. Sirkuit Assen menjadi salah satu trek favorit pembalap berjuluk Pecco itu.

“Saya senang bisa melanjutkan balapan musim ini di Sirkuit Assen. Trek itu merupakan salah satu sirkuit favorit saya, saya bahkan memiliki tato (gambar Sirkuit Assen) di lengan saya,” cerita Bagnaia pada musim 2024, dikutip dari Paddock GP.

 

