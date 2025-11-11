Hasil Kumamoto Masters 2025: Bungkam Wakil Tuan Rumah, Apriyani/Fadia Tembus 16 Besar

KUMAMOTO – Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2025 Super 500. Mereka mampu menaklukkan Sayaka Hirota/Haruna Konishi 21-12 dan 21-18 di babak 32 besar.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Selasa (11/11) sore WIB, Apriyani/Fadia tampil menyengat sejak menit awal. Mereka mampu unggul atas Hirota/Konishi dengan skor 7-4.

Poin demi poin terus dicuri oleh Apriyani/Fadia. Alhasil, mereka unggul di interval gim pertama dengan skor 11-7 atas pasangan Jepang tersebut.

Usai turun minum, Apriyani/Fadia terus mendominasi permainan. Mereka memperlebar jarak keunggulannya menjadi 15-7 atas Hirota/Konishi.

Pada akhirnya, mereka mampu mengatasi lawannya. Apriyani/Fadia menutup gim pertama dengan skor 21-13 atas Hirota/Konishi.