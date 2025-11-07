Kisah Haru Pebulu Tangkis Supercantik Kim So Yeong Putuskan Pensiun, Korea Masters 2025 Jadi Turnamen Terakhir

KISAH haru datang dari pebulu tangkis supercantik Korea Selatan, Kim So Yeong, yang putuskan pensiun. Korea Masters 2025 pun jadi turnamen terakhir yang diikutinya.

Kini, Kim So Yeong masih mentas di Korea Masters 2025 karena berhasil lolos ke semifinal. Dia tampil ciamik dalam duetnya berama Lee Seo Jin.

1. Kim So Yeong Pensiun

Pengumuman Kim So Yeong yang akan pensiun usai Korea Masters 2025 disampaikan langsung oleh Federasi Bulu Tangkis Korea Selatan (BKA). Mereka memberi apresiasi tinggi kepada Kim So Yeong yang telah membela tim bulu tangkis Korea Selatan selama 15 tahun lamanya.

Prestasi manis pun berhasil diukir Kim So Yeong yang merupakan pemain spesialis ganda putri. Di antaranya, pemain berusia 33 tahun itu berhasil meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020, medali perak di Kejuaraan Dunia 2022, membantu meraih medali emas di Piala Uber 2022 dan Asian Games 2022, hingga meraih medali perunggu di Kejuaraan Asia 2018.

Di turnamen BWF World Tour, Kim So Yeong juga sukses menjuarai sejumlah ajang. Di antaranya, dia naik podium tertinggi di Spain Masters, Japan Open, Korea Open, Thailand Open, BWF World Tour Finals, Korea Masters, hingga Australia Open.

Tak sekadar bermain, Kim So Yeong juga kerap ditunjuk jadi kapten. Perannya pun selalu besar untuk memantik semangat dan motivasi kepada para pemain.

“SELAMAT TINGGAL, Kim Soyoung,” tulis BKA di akun Instagram resminya @official_BKA, Jumat (7/11/2025).

“Kim So-young, anggota tertua di tim bulu tangkis nasional dan kapten yang andal, akan mengundurkan diri dari tim Korea Selatan setelah 15 tahun, dari tahun 2011 hingga 2025, dan akan menyampaikan salam perpisahan terakhirnya kepada para penggemar melalui upacara pengunduran dirinya ini,” lanjutnya.

“Kim Soyoung, yang selalu bermain dengan tulus, dan menjadi inspirasi bagi para junior,

Terima kasih atas kerja kerasmu. Meskipun ia akan mengundurkan diri dari tim Korea Selatan, kami mohon dukunganmu yang berkelanjutan. Tolong dukungnya sampai akhir,” jelas BKA.