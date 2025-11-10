Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon Kirim Pesan Menyentuh saat Ratu Bulu Tangkis Dunia Pensiun

KISAH pebulu tangkis supercantik, Ratchanok Intanon, menarik diulas. Dia kirim pesan menyentuh saat ratu bulu tangkis dunia pensiun.

Ratu bulu tangkis dunia yang dimaksud adalah Tai Tzu Ying. Intanon diketahui menjalin persahabatan erat dengan Tai Tzu Ying.

1. Tai Tzu Ying Pensiun

Ya, tunggal putri andalan Taiwan yang pernah menduduki peringkat 1 dunia, Tai Tzu Ying, resmi umumkan pensiun pada Jumat 7 November 2025. Pengumuman itu disampaikan Tai Tzu Ying lewat unggahannya di Instagram pribadinya @tai_tzuying.

Tai Tzu Ying pensiun usai absen panjang karena fokus pulihkan cedera. Dia terakhir kali tampil di China Open 2024.

“Babak yang indah telah berakhir. Terima kasih, bulu tangkis, atas semua yang telah kau berikan kepadaku,” tulis Tai Tzu Ying di Instagram.

“Tahun lalu adalah masa tersulit dalam karierku. Sebelum Olimpiade, aku ragu apakah cedera kakiku akan memungkinkanku untuk bertanding, tetapi aku sudah memberikan segalanya. Orang lain tidak menyerah padaku, jadi aku tidak bisa menyerah pada diriku sendiri,” lanjutnya.

“Akhirnya, cederaku memaksaku untuk meninggalkan lapangan. Aku tidak bisa mengakhiri karierku seperti yang kuharapkan, dan butuh waktu bagiku untuk menerimanya,” ucap Tai Tzu Ying.