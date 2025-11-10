Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon Kirim Pesan Menyentuh saat Ratu Bulu Tangkis Dunia Pensiun

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |15:47 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon Kirim Pesan Menyentuh saat Ratu Bulu Tangkis Dunia Pensiun
Ratchanok Intanon kirim pesan menyentuh untuk Tai Tzu Ying. (Foto: Instagram/@ratchanokmay)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis supercantik, Ratchanok Intanon, menarik diulas. Dia kirim pesan menyentuh saat ratu bulu tangkis dunia pensiun.

Ratu bulu tangkis dunia yang dimaksud adalah Tai Tzu Ying. Intanon diketahui menjalin persahabatan erat dengan Tai Tzu Ying.

Ratchanok Intanon dan Tai Tzu Ying

1. Tai Tzu Ying Pensiun

Ya, tunggal putri andalan Taiwan yang pernah menduduki peringkat 1 dunia, Tai Tzu Ying, resmi umumkan pensiun pada Jumat 7 November 2025. Pengumuman itu disampaikan Tai Tzu Ying lewat unggahannya di Instagram pribadinya @tai_tzuying.

Tai Tzu Ying pensiun usai absen panjang karena fokus pulihkan cedera. Dia terakhir kali tampil di China Open 2024.

“Babak yang indah telah berakhir. Terima kasih, bulu tangkis, atas semua yang telah kau berikan kepadaku,” tulis Tai Tzu Ying di Instagram.

“Tahun lalu adalah masa tersulit dalam karierku. Sebelum Olimpiade, aku ragu apakah cedera kakiku akan memungkinkanku untuk bertanding, tetapi aku sudah memberikan segalanya. Orang lain tidak menyerah padaku, jadi aku tidak bisa menyerah pada diriku sendiri,” lanjutnya.

“Akhirnya, cederaku memaksaku untuk meninggalkan lapangan. Aku tidak bisa mengakhiri karierku seperti yang kuharapkan, dan butuh waktu bagiku untuk menerimanya,” ucap Tai Tzu Ying.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184519/berikut_pebulu_tangkis_dunia_yang_dijuluki_the_big_4-4yJ9_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement