Ternyata Segini Kisaran Gaji Pembalap Moto2 dan Moto3

KISARAN gaji pembalap Moto2 dan Moto3 menarik diulas. Sebab, besaran bayaran yang didapat para rider ini biasanya belum banyak diketahui. Padahal, mereka jadi bibit masa depan MotoGP.

Sesuai kelasnya yang ada di bawah MotoGP, kisaran gaji pembalap Moto2 dan Moto3 tentunya lebih rendah. Meski begitu, tambahan bonus menanti mereka jika sukses ukir prestasi.

1. Beda Jauh dengan MotoGP

Dilansir dari laman Motor Sport Tickets, Senin (3/11/2025), pembalap MotoGP tentunya mendapat penghasilan yang jauh lebih besar daripada rekan-rekan mereka di Moto2 dan Moto3. Apalagi, MotoGP mendapat anggaran, sponsor, dan eksposur global yang lebih besar.

Di Moto2 dan Moto3, beberapa pembalap di papan bawah bahkan dikabarkan membalap secara gratis. Mereka hanya berjuang untuk mempertahankan tempat agar tetap bersaing di kelas tersebut.

Beberapa pembalap lainnya mentas dengan sponsor pribadi. Hal ini dilakukan guna memastikan mereka dapat balapan yang pada akhirnya bisa menggapai impian mentas di kelas MotoGP.