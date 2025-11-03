Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pembalap Pol Espargaro dan Brad Binder, Rider dengan Top Speed Terbaik Sepanjang MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |14:34 WIB
Kisah Pembalap Pol Espargaro dan Brad Binder, Rider dengan Top Speed Terbaik Sepanjang MotoGP
Pol Espargaro dan Brad Binder. (Foto: KTM)
A
A
A

KISAH pembalap Pol Espargaro dan Brad Binder menarik diulas. Dua rider ini pegang catatan ciamik sebagai top speed terbaik sepanjang MotoGP.

Bahkan, rekor ini sudah dipegang Pol Espargaro dan Brad Binder sejak 2023. Hingga kini, belum ada satu pun pembalap, termasuk Marc Marquez yang bisa menandinginya.

Pol Espargaro. (instagram/polespargaro)

1. Pol Espargaro dan Brad Binder

Nama Pol Espargaro dan Brad Binder mungkin tak setenar Marc Marquez atau Fabio Quartararo di MotoGP. Tetapi, keduanya tetap berkiprah fantastis.

Pol Espargaro bahkan pernah dikontrak tim pabrikan Honda untuk jadi rekan setim Marc Marquez. Momen itu terjadi pada 2021 dan 2022. Sayangnya, penampilannya tak semoncer saat membela KTM.

Bersama KTM, Pol bahkan pernah finis di posisi kelima pada klasemen akhir pembalap MotoGP 2020. Usai terdepak dari Honda, Pol Espargaro sempat kembali ke KTM. Tetapi akhirnya, dia tak lagi dapat tempat di MotoGP sejak 2023. Kini, Pol jalani peran baru sebagai test rider atau pembalap penguji di MotoGP.

Sementara itu, Brad Binder berkiprah tak kalah ciamik. Juara dunia Moto3 pada 2016 ini sudah kantongi beberapa kemenangan di MotoGP.

Total, Binder sudah menang 2 kali dan naik podium 9 kali di MotoGP sejauh ini. Pembalap asal Afrika Selatan itu pun masih dipercaya membela tim pabrikan KTM.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184275/marc_marquez_dan_andrea_dovizioso-XN9v_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Tak Pernah Merasakan Juara Dunia, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement