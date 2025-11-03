Kisah Pembalap Pol Espargaro dan Brad Binder, Rider dengan Top Speed Terbaik Sepanjang MotoGP

KISAH pembalap Pol Espargaro dan Brad Binder menarik diulas. Dua rider ini pegang catatan ciamik sebagai top speed terbaik sepanjang MotoGP.

Bahkan, rekor ini sudah dipegang Pol Espargaro dan Brad Binder sejak 2023. Hingga kini, belum ada satu pun pembalap, termasuk Marc Marquez yang bisa menandinginya.

1. Pol Espargaro dan Brad Binder

Nama Pol Espargaro dan Brad Binder mungkin tak setenar Marc Marquez atau Fabio Quartararo di MotoGP. Tetapi, keduanya tetap berkiprah fantastis.

Pol Espargaro bahkan pernah dikontrak tim pabrikan Honda untuk jadi rekan setim Marc Marquez. Momen itu terjadi pada 2021 dan 2022. Sayangnya, penampilannya tak semoncer saat membela KTM.

Bersama KTM, Pol bahkan pernah finis di posisi kelima pada klasemen akhir pembalap MotoGP 2020. Usai terdepak dari Honda, Pol Espargaro sempat kembali ke KTM. Tetapi akhirnya, dia tak lagi dapat tempat di MotoGP sejak 2023. Kini, Pol jalani peran baru sebagai test rider atau pembalap penguji di MotoGP.

Sementara itu, Brad Binder berkiprah tak kalah ciamik. Juara dunia Moto3 pada 2016 ini sudah kantongi beberapa kemenangan di MotoGP.

Total, Binder sudah menang 2 kali dan naik podium 9 kali di MotoGP sejauh ini. Pembalap asal Afrika Selatan itu pun masih dipercaya membela tim pabrikan KTM.