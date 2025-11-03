Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kiandra Ramadhipa Menggila di European Talent Cup 2025: Menangi Balapan Usai Start Posisi 24!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |09:26 WIB
Kiandra Ramadhipa Menggila di European Talent Cup 2025: Menangi Balapan Usai Start Posisi 24!
Aksi luar biasa dilakukan Kiandra Ramadhipa pada balapan European Talent Cup 2025 di Sirkuit Barcelona-Catalunya (Foto: X/@JrTalentTeam)
MONTMELO – Aksi luar biasa dilakukan Kiandra Ramadhipa pada balapan European Talent Cup 2025 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Minggu 2 November malam WIB. Ia jadi pemenang usai start dari posisi 24!

Lomba sepanjang 13 putaran itu berlangsung dramatis buat Kiandra. Pasalnya, ia mesti memulai balapan dari posisi paling buncit alias 24.

1. Menyalip Satu per Satu

Kiandra Ramadhipa

Namun, urutan start paling belakang itu tidak mengecilkan hatinya. Perlahan-lahan, pembalap berusia 15 tahun tersebut menyalip satu per satu lawan.

Puncaknya, Kiandra berhasil memimpin balapan dengan empat putaran tersisa. Namun, seperti halnya lomba kategori junior lain, balapan berlangsung seru dan menegangkan.

Apalagi, adik dari Veda Ega Pratama tersebut sempat kehilangan pimpinan balapan di putaran berikutnya. Beruntung, Kiandra melancarkan manuver balasan di putaran ke-12 dari 13.

Lagi, lawan tak membiarkannya memimpin dengan nyaman. Pembalap asal Yogyakarta itu kembali kehilangan posisi terdepan beberapa saat jelang finis.

 

