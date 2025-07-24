Siapa Axel Pons? Mantan Pembalap Moto2 yang Banting Setir Jadi Musafir Tanpa Alas Kaki ke Pakistan

Axel Pons dulu membalap di Moto2 sekarang jadi musafir di Pakistan (Foto: Instagram/@axelpons)

SIAPA Axel Pons? Mantan pembalap Moto2 ini banting setir jadi musafir dan berjalan tanpa alas kaki ke Pakistan!

Axel merupakan putra kesayangan Sito Pons. Sang ayah merupakan juara dunia dua kali kelas 250cc (Moto2) dan memiliki tim balap Pons Racing Team.

1. Debut pada 2008

Nama besar sang ayah ditambah bakatnya, Axel menembus Grand Prix dan melakoni debutnya pada 2008 di kelas 125cc. Musim berikutnya, pria asal Spanyol itu naik ke kelas 250cc.

Axel mentas delapan musim beruntun di kelas tersebut termasuk sempat membela Pons Racing Team. Sayangnya, karier balapnya tidak mengilap dan memutuskan pensiun pada 2018.

Pria berusia 33 tahun itu lalu banting setir menjadi seorang model dan desainer fesyen. Sayangnya, karier yang dirintis dari bawah itu juga berakhir pahit.

Pons lantas memilih jalan hidup sebagai pengembara. Ia meninggalkan kehidupan lama yang disebutnya menjebak. Eks pembalap itu merasa bebas dari tekanan hidup dengan menjadi pengelana.