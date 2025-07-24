Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Siapa Axel Pons? Mantan Pembalap Moto2 yang Banting Setir Jadi Musafir Tanpa Alas Kaki ke Pakistan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |22:22 WIB
Siapa Axel Pons? Mantan Pembalap Moto2 yang Banting Setir Jadi Musafir Tanpa Alas Kaki ke Pakistan
Axel Pons dulu membalap di Moto2 sekarang jadi musafir di Pakistan (Foto: Instagram/@axelpons)
A
A
A

SIAPA Axel Pons? Mantan pembalap Moto2 ini banting setir jadi musafir dan berjalan tanpa alas kaki ke Pakistan!

Axel merupakan putra kesayangan Sito Pons. Sang ayah merupakan juara dunia dua kali kelas 250cc (Moto2) dan memiliki tim balap Pons Racing Team.

1. Debut pada 2008

Axel Pons (Foto: Youtube/Pakistan Tourism)

Nama besar sang ayah ditambah bakatnya, Axel menembus Grand Prix dan melakoni debutnya pada 2008 di kelas 125cc. Musim berikutnya, pria asal Spanyol itu naik ke kelas 250cc.

Axel mentas delapan musim beruntun di kelas tersebut termasuk sempat membela Pons Racing Team. Sayangnya, karier balapnya tidak mengilap dan memutuskan pensiun pada 2018.

Pria berusia 33 tahun itu lalu banting setir menjadi seorang model dan desainer fesyen. Sayangnya, karier yang dirintis dari bawah itu juga berakhir pahit.

Pons lantas memilih jalan hidup sebagai pengembara. Ia meninggalkan kehidupan lama yang disebutnya menjebak. Eks pembalap itu merasa bebas dari tekanan hidup dengan menjadi pengelana.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/38/3158433/lima_pembalap_muda_indonesia_akan_berguru_di_akademi_milik_valentino_rossi-1vkh_large.jpeg
5 Pembalap Muda Indonesia Siap Berguru di Akademi Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/38/3155034/veda_ega_pratama_memenangi_red_bull_rookies_cup_2025_seri_ke_10_di_jerman-2Vxd_large.jpg
Veda Ega Pratama Menang Red Bull Rookies Cup 2025 Seri Jerman, Langsung Selebrasi Pacu Jalur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/38/3149394/veda_ega_pratama_meraih_kemenangan_keduanya_di_red_bull_rookies_cup_2025_seri_italia-7ChN_large.jpg
Bikin Bangga! Veda Ega Pratama Raih Kemenangan Kedua di Red Bull Rookies Cup Seri Italia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/43/3123379/motorcross_semakin_diminati_anak_muda-6FVL_large.jpeg
Adu Nyali dan Kecepatan: Motorcross Semakin Mendominasi Dunia Balap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/38/3116949/toprak_razgatlioglu-6HrG_large.jpg
Kisah Toprak Razgatlioglu, Pembalap BMW Pertama yang Raih Gelar Juara Dunia World Superbike
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/43/3103389/ducati_corse-4NXo_large.jpg
Periskop 2025: Juara Dunia F1 dan MotoGP Kembali ke Penguasa Lama?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement