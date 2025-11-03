Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Wejangan Marc Marquez untuk Alex Marquez Sebelum Kunci Runner-up MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |02:05 WIB
Wejangan Marc Marquez untuk Alex Marquez Sebelum Kunci Runner-up MotoGP 2025
Marc Marquez dan Alex Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

MARC Marquez (Ducati Lenovo) ternyata memberi wejangan khusus untuk adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati), sebelum kunci runner-up MotoGP 2025. Isi wejangan itu pun terungkap.

Alex mengatakan sang kakak memberikan banyak saran untuk mengelola tekanan saat memperebutkan posisi runner-up MotoGP 2025. Kini, dia pun sudah sukses menyabet status juara 2.

Alex Marquez melaju di MotoGP Catalunya 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

1. Alex Marquez Jadi Runner-Up MotoGP 2025

Alex Marquez diketahui berhasil mengunci juara kedua atau runner-up MotoGP 2025. Kepastian itu didapat setelah Alex tampil impresif di seri balapan ke-20 MotoGP Malaysia pada 24 – 26 Oktober 2025.

Pembalap asal Spanyol itu berhasil mendapatkan podium kedua dalam sprint race, dan memenangkan balapan utama di Sirkuit Sepang, Malaysia. Sementara sang kakak sudah memastikan gelar juara MotoGP 2025 pada ronde balapan sebelumnya di Jepang.

Dengan torehan ini, Marquez Bersaudara berhasil menciptakan sejarah sebagai adik-kakak pertama yang finis di posisi satu dan kedua dalam kejuaraan MotoGP. Sebenarnya, Alex masih harus menghadapi kesulitan untuk memperebutkan posisi kedua.

 

Halaman:
1 2
