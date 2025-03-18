Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Nyali dan Kecepatan: Motorcross Semakin Mendominasi Dunia Balap

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |01:45 WIB
Adu Nyali dan Kecepatan: Motorcross Semakin Mendominasi Dunia Balap
Motorcross semakin diminati anak muda (Foto: Kailash MX & GTX Open 2025)
OLAHRAGA motorcross di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu ditandai antusiasme penggemar terhadap ajang balap off-road meningkat, apalagi di kalangan anak muda.

Oleh karena itu, di berbagai daerah di Indonesia telah melahirkan pembalap-pembalap berbakat yang dapat berprestasi di kompetisi nasional mau pun internasional. Keberadaan sirkuit-sirkuit off-road pun semakin bertambah sebagai ruang bagi para atlet untuk mengasah kemampuan mereka.

1. Event

Motorcross
Motorcross

Kini banyak event motorcross yang digelar di lokasi wisata, menarik wisatawan untuk datang dan menikmati keseruan balapan sekaligus keindahan alam sekitar, salah satunya Kailash MX & GTX Open 2025. Ajang balap motor cross terbesar tahun ini, akan digelar pada 3-4 Mei 2025 di Sirkuit Gunung Bohong, Cimahi.

“Kailash MX & GTX Open 2025 menjadi ajang spesial karena sirkuitnya yang menantang dan atmosfer kompetisinya yang luar biasa,” ujar Zamzam Nurilahi, Ketua Pelaksana Kailash.

2. Kelas

Para peserta akan berlaga di 24 kelas berbeda yang akan menghadapi trek ekstrem yang dirancang untuk menguji keterampilan dan ketahanan fisik. Hal itu pun akan memacu adrenalin para peserta.

 

