HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Toprak Razgatlioglu, Pembalap BMW Pertama yang Raih Gelar Juara Dunia World Superbike

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |21:44 WIB
Kisah Toprak Razgatlioglu, Pembalap BMW Pertama yang Raih Gelar Juara Dunia World Superbike
Simak kisah Toprak Razgatlioglu, pembalap BMW pertama yang juara dunia WorldSBK (Foto: Instagram/@toprak_tr54)
A
A
A

KISAH Toprak Razgatlioglu, pembalap BMW pertama yang raih gelar juara dunia World Superbike, menarik untuk diulas. Sebab, namanya tengah mencuri perhatian.

Razgatlioglu menjadi perbincangan usai dua kali menjadi juara dunia WorldSBK. Sebab, ia sukses merebut titel bersama dua pabrikan berbeda yakni Yamaha dan BMW.

Pembalap WSBK, Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/tr_tr54)

1. Turki

Razgatlioglu berhasil merengkuh titel juara dunia WorldSBK 2024. Finis kedua pada race 1 WorldSBK Jerez 2024, cukup membuatnya mengamankan titel juara musim lalu.

Gelar ini menjadi yang kedua buat Razgatlioglu, setelah sempat berhasil meraihnya dengan tim Yamaha pada 2021. Raihan ini juga merupakan sejarah karena jadi perdana buat tim BMW Motorrad yang dibela oleh pembalap yang lahir di Turki 16 Oktober 1996 itu.

 

Halaman:
1 2
