Kiandra Ramadhipa Juara Race 1 ARRC Buriram Kelas AP250, Indonesia Raya Berkumandang di Chang International Circuit!

BURIRAM - Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024 melangsungkan Race 1 untuk kelas AP250, Sabtu (7/12/2024), di Chang International Circuit Buriram, Thailand. Hasilnya, Indonesia Raya sukses berkumandang di Thailand.

Empat pembalap Indonesia tampil gemilang dengan meraih posisi teratas. Muhammad Kiandra Ramadhipa dari Astra Racing Honda Team (AHRT) meraih posisi pertama disusul Mohammad Faerozi dari Yamaha Racing Indonesia.

Di tempat ketiga, Arai Agaska Dibani Laksana yang start dari posisi 7, meraih podium setelah finish ketiga. Sedangkan kandidat Juara Asia, Herjun Atna Firdaus, harus puas di posisi keempat. Hasil ini membuat Herjun harus bekerja ekstra dalam perebutan title juara di Race kedua besok.

Race sendiri berlangsung 10 laps, dengan intensitas tinggi, para pembalap langsung berduel sejak tikungan pertama. Dominasi Herjun, Kiandra, Faerozi dan Arai langsung tampak di 2 laps pertama. Mereka bersaing ketat hingga sesekali bersenggolan.

Kejutan sempat dibuat pembalap Brazil, Humbreto Cezar Maier Neto yang sempat mengganggu dominasi pembalap Indonesia. Beberapa kali Neto meraih posisi pertama. Namun, dua laps terakhir Neto kehilangan momentum hingga tercecer ke baris tengah, dan akhirnya harus puas finish di posisi 10.