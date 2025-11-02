Eks Pembalap MotoGP Yakin Veda Ega Siap Bersaing di Moto3 2026

MANAJER Tim Honda Asia Team, Hiroshi Aoyama, yakin betul Veda Ega Pratama siap bersaing di Moto3 2026. Sebab, pembalap asal Yogyakarta itu punya kemampuan yang ciamik.

Veda resmi resmi bergabung dengan Honda Team Asia untuk Moto3 2026. Ia akan bertandem dengan Zen Mitani asal Jepang di ajang tersebut.

1. Tunjukkan Performa

Aoyama yakin Veda dan Mitani bakal menunjukkan performa kuat di Moto3 musim depan. Sebab, keduanya telah membuktikan kualitasnya di Red Bull Rookies Cup dan FIM JuniorGP World Championship musim ini.

“Hari ini (Jumat) kami mengumumkan line-up Moto3 kami untuk 2026, Veda Pratama dan Zen Mitani,” kata Aoyama, dilansir dari laman resmi Honda, Minggu (2/11/2025).

“Bagi keduanya, ini akan menjadi tahun pertama mereka di Kejuaraan Dunia, tetapi mereka sudah menunjukkan kecepatan yang sangat baik di JuniorGP World Championship dan Red Bull Rookies Cup,” sambung mantan juara dunia 250cc itu.

“Veda menjadi Juara Asia Talent Cup 2023 dan Zen pada 2024, jadi kami yakin mereka siap bersaing di level dunia dan akan menunjukkan performa kuat di Moto3 musim depan,” sambung pria asal Jepang tersebut.