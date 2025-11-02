Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Eks Pembalap MotoGP Yakin Veda Ega Siap Bersaing di Moto3 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |04:50 WIB
Eks Pembalap MotoGP Yakin Veda Ega Siap Bersaing di Moto3 2026
Veda Ega Pratama diyakini siap bersaing di Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

MANAJER Tim Honda Asia Team, Hiroshi Aoyama, yakin betul Veda Ega Pratama siap bersaing di Moto3 2026. Sebab, pembalap asal Yogyakarta itu punya kemampuan yang ciamik.

Veda resmi resmi bergabung dengan Honda Team Asia untuk Moto3 2026. Ia akan bertandem dengan Zen Mitani asal Jepang di ajang tersebut.

1. Tunjukkan Performa

Selebrasi aura farming dari Veda Ega Pratama (Foto: Red Bull Rookies Cup)

Aoyama yakin Veda dan Mitani bakal menunjukkan performa kuat di Moto3 musim depan. Sebab, keduanya telah membuktikan kualitasnya di Red Bull Rookies Cup dan FIM JuniorGP World Championship musim ini.

“Hari ini (Jumat) kami mengumumkan line-up Moto3 kami untuk 2026, Veda Pratama dan Zen Mitani,” kata Aoyama, dilansir dari laman resmi Honda, Minggu (2/11/2025).

“Bagi keduanya, ini akan menjadi tahun pertama mereka di Kejuaraan Dunia, tetapi mereka sudah menunjukkan kecepatan yang sangat baik di JuniorGP World Championship dan Red Bull Rookies Cup,” sambung mantan juara dunia 250cc itu.

“Veda menjadi Juara Asia Talent Cup 2023 dan Zen pada 2024, jadi kami yakin mereka siap bersaing di level dunia dan akan menunjukkan performa kuat di Moto3 musim depan,” sambung pria asal Jepang tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/38/3180691/veda_ega_pratama_girang_akhirnya_naik_kelas_ke_moto3_pada_2026-Pbok_large.jpg
Veda Ega Girang Akhirnya Naik Kelas ke Moto3 2026: Istimewa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3179987/veda_ega_pratama_dikabarkan_gabung_honda_team_asia_di_moto3_2026_veda54-4H8d_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda Team Asia di Moto3 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/38/3179739/noah_dettwiler_disebut_mengalami_serangan_jantung_berulang_usai_kecelakaan_parah_di_sirkuit_internasional_sepang-Rrix_large.jpg
Rider Moto3 Noah Dettwiler Alami Serangan Jantung Berulang Usai Kecelakaan Parah di Sirkuit Sepang Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/38/3162845/fadillah_arbi_aditama-pwWY_large.jpg
Bikin Bangga, Fadillah Arbi Resmi Jadi Pembalap Indonesia Terbaru yang Mentas di Moto3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/38/3086771/david-alonso-torehkan-rekor-fantastis-usai-juara-moto3-barcelona-2024-kemenangan-grand-prix-terbanyak-dalam-satu-musim-di-semua-kelas-FJpXYyRuKs.jpg
David Alonso Torehkan Rekor Fantastis Usai Juara Moto3 Barcelona 2024: Kemenangan Grand Prix Terbanyak dalam Satu Musim di Semua Kelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/38/3068859/hasil-moto3-mandalika-2024-david-alonso-menang-arbi-aditama-gagal-finis-usai-kecelakaan-NEZpjFEiQZ.jpg
Hasil Moto3 Mandalika 2024: David Alonso Menang, Arbi Aditama Gagal Finis Usai Kecelakaan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement