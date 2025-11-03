Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Bintang MotoGP Miguel Oliveira yang Jalani Cinta Tak Biasa, Jatuh Hati hingga Nikahi Adik Sendiri

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |00:18 WIB
Kisah Bintang MotoGP Miguel Oliveira yang Jalani Cinta Tak Biasa, Jatuh Hati hingga Nikahi Adik Sendiri
Miguel Oliveira dan Andreia Pimenta. (Foto: Instagram/@andreiaspp)
KISAH bintang MotoGP, Miguel Oliveira, menarik diulas. Sebab, dia jalani cinta tak biasa.

Miguel Oliveira diketahui jatuh hati dengan adiknya sendiri. Bahkan, cinta ini berlanjut ke jenjang lebih serius, yakni pernikahan.

Berapa Gaji Pembalap MotoGP Miguel Oliveira yang Menikah dengan Adiknya Sendiri?

1. Bintang MotoGP

Miguel Oliveira jadi salah satu pembalap bintang di MotoGP. Pembalap asal Portugal itu bisa berkiprah manis dengan memenangi sejumlah balapan.

Salah satu kemenangan diraih Oliveira di MotoGP Mandalika 2022. Pencapaiannya ukir sejarah karena dirinya jadi pemenang pertama di MotoGP Mandalika.

Karena itu, Oliveira bisa malang-melintang membela berbagai tim di MotoGP. Kini, dia memperkuat tim Prima Pramac Yamaha bersama Jack Miller.

 

