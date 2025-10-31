Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Resmi! Pembalap Indonesia Veda Ega Gabung Honda Team Asia, Siap Tampil di Moto3 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |20:39 WIB
Resmi! Pembalap Indonesia Veda Ega Gabung Honda Team Asia, Siap Tampil di Moto3 2026
Veda Ega Pratama siap debut di Moto3 pada 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, resmi bergabung Honda Team Asia. Dia pun siap tampil di ajang Moto3 2026.

Pembalap berusia 17 tahun itu akan berduet dengan rider asal Jepang, Zen Mitani di Moto3 musim depan. Ini tentunya jadi kabar gembira untuk dunia balap Indonesia.

Veda Ega Pratama

“Tim Honda Asia dengan bangga mengonfirmasi kedatangan dua bintang muda untuk Kejuaraan Dunia Moto3 2026: Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Zen Mitani dari Jepang,” tulis pengumuman resmi Honda Team Asia, dikutip pada Jumat (31/10/2025).

1. Resmi Gabung Honda Team Asia

Melalui keterangan resminya, Honda Team Asia menjelaskan alasan menduetkan Veda dan Zen. Menurut tim asal Jepang itu, Veda dan Zen adalah sosok yang mempunyai potensi besar di dunia balap motor.

“Kedua pembalap ini telah berkembang pesat di bawah program pengembangan Honda dan Idemitsu sejak awal karier mereka, dan kini melangkah maju dalam karier mereka sebagai bagian dari misi tim untuk membina talenta Asia kelas dunia di masa depan,” tulis Honda Team Asia.

 

Halaman:
1 2
