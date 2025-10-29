Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda Team Asia di Moto3 2026?

PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama disebut resmi bergabung dengan Honda Team Asia di Moto3 2026. Media Italia, Sky Sports Italia membenarkan Veda Ega Pratama akan menggantikan Taiyo Furusato di tim tersebut.

1. Veda Ega Pratama Tampil Gemilang di Red Bull Rookies Cup 2025

Veda Ega Pratama dirumorkan merapat ke Moto3 2026 sejak lama. Pembalap berusia 18 tahun itu menjadi kandidat kuat setelah berprestasi di ajang Red Bull Rookies Cup 2025.

Rider kelahiran Wonosari, Jawa Tengah, ini berhasil mencuri perhatian setelah finis kedua di ajang tersebut. Sky Sports Italia meyakini Veda Ega Pratama akan naik kelas dalam ajang balap motor kelas tiga dunia Moto3 2026.

"Setelah membuka peluang untuk memasuki Kejuaraan Dunia Moto3 2026 tanpa batasan usia 18 tahun berkat finis kedua di Red Bull Rookies Cup tahun ini, penentuan masa depan Veda Ega Pratama, yang telah lama didukung oleh Honda sepanjang kariernya, hampir menjadi formalitas," tulis laporan Sky Sports Italia, dikutip pada Rabu (29/10/2025).

"Dan kini kesepakatan telah rampung: pembalap Indonesia itu akan menjadi bagian dari Tim Asia," lanjut laporan tersebut.