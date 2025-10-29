Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda Team Asia di Moto3 2026?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |09:23 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda Team Asia di Moto3 2026?
Veda Ega Pratama dikabarkan gabung Honda Team Asia di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama disebut resmi bergabung dengan Honda Team Asia di Moto3 2026. Media Italia, Sky Sports Italia membenarkan Veda Ega Pratama akan menggantikan Taiyo Furusato di tim tersebut. 

1. Veda Ega Pratama Tampil Gemilang di Red Bull Rookies Cup 2025

Veda Ega Pratama dirumorkan merapat ke Moto3 2026 sejak lama. Pembalap berusia 18 tahun itu menjadi kandidat kuat setelah berprestasi di ajang Red Bull Rookies Cup 2025.

Veda Ega Pratama memenangi Red Bull Rookies Cup 2025 seri Italia (Foto: Red Bull Rookies Cup)

Rider kelahiran Wonosari, Jawa Tengah, ini berhasil mencuri perhatian setelah finis kedua di ajang tersebut. Sky Sports Italia meyakini Veda Ega Pratama akan naik kelas dalam ajang balap motor kelas tiga dunia Moto3 2026.

"Setelah membuka peluang untuk memasuki Kejuaraan Dunia Moto3 2026 tanpa batasan usia 18 tahun berkat finis kedua di Red Bull Rookies Cup tahun ini, penentuan masa depan Veda Ega Pratama, yang telah lama didukung oleh Honda sepanjang kariernya, hampir menjadi formalitas," tulis laporan Sky Sports Italia, dikutip pada Rabu (29/10/2025). 

"Dan kini kesepakatan telah rampung: pembalap Indonesia itu akan menjadi bagian dari Tim Asia," lanjut laporan tersebut. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/38/3180694/veda_ega_pratama_diyakini_siap_bersaing_di_moto3_2026-IxHi_large.jpg
Eks Pembalap MotoGP Yakin Veda Ega Siap Bersaing di Moto3 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/38/3180691/veda_ega_pratama_girang_akhirnya_naik_kelas_ke_moto3_pada_2026-Pbok_large.jpg
Veda Ega Girang Akhirnya Naik Kelas ke Moto3 2026: Istimewa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/38/3179739/noah_dettwiler_disebut_mengalami_serangan_jantung_berulang_usai_kecelakaan_parah_di_sirkuit_internasional_sepang-Rrix_large.jpg
Rider Moto3 Noah Dettwiler Alami Serangan Jantung Berulang Usai Kecelakaan Parah di Sirkuit Sepang Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/38/3162845/fadillah_arbi_aditama-pwWY_large.jpg
Bikin Bangga, Fadillah Arbi Resmi Jadi Pembalap Indonesia Terbaru yang Mentas di Moto3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/38/3086771/david-alonso-torehkan-rekor-fantastis-usai-juara-moto3-barcelona-2024-kemenangan-grand-prix-terbanyak-dalam-satu-musim-di-semua-kelas-FJpXYyRuKs.jpg
David Alonso Torehkan Rekor Fantastis Usai Juara Moto3 Barcelona 2024: Kemenangan Grand Prix Terbanyak dalam Satu Musim di Semua Kelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/38/3068859/hasil-moto3-mandalika-2024-david-alonso-menang-arbi-aditama-gagal-finis-usai-kecelakaan-NEZpjFEiQZ.jpg
Hasil Moto3 Mandalika 2024: David Alonso Menang, Arbi Aditama Gagal Finis Usai Kecelakaan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement